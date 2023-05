Jane McDonald combat le vomi alors qu’elle mange une tête de mouton dans des scènes révoltantes pour rivaliser avec I’m A Celeb

JANE McDonald se défend de vomir alors qu’elle mange une tête de mouton dans des scènes révoltantes pour rivaliser avec I’m A Celeb dans son émission de voyage.

Le chanteur de 60 ans se rend au Maroc dans un prochain épisode de la série de voyages de Channel 5.

Canal 5

Jane McDonald a l’air d’être malade en mangeant une tête de mouton dans un prochain épisode de sa série de voyages[/caption]

Jane arrive à Marrakech et lui montre le magnifique Riad où elle séjourne avant de partir dans la Médina pour une visite gastronomique.

Mais elle est déconcertée lorsque le guide révèle que les Marocains mangent toutes les parties d’un mouton, y compris la tête.

Dans des scènes similaires à l’émission de télé-réalité d’ITV, je suis une célébrité – où les visages célèbres doivent manger les pénis, les vagins et les globes oculaires des animaux – Jane a l’air horrifiée alors que le guide sort le globe oculaire et demande si quelqu’un dans le groupe est prêt à essayez-le.

L’air positivement malade, Jane répond: « Non, je ne peux pas manger un globe oculaire. »

Les téléspectateurs de Channel 5 devront attendre et voir si Jane ou quelqu’un d’autre dans le groupe peut être convaincu d’essayer la délicatesse.

Pendant ce temps, cette semaine, Jane est au Cap-Vert et a partagé quelques clichés glamour de son voyage sur sa page Instagram cette semaine.

Jane pouvait être vue rayonnante pour la caméra avec ses mèches brunes attrapées par une brise de plage.

La star arborait un ensemble coloré à motifs et associait le look à un maquillage d’apparence naturelle et à un rouge à lèvres rose.

En arrière-plan, on pouvait voir un ciel bleu époustouflant et un océan étincelant.

Jane a également posé pour un deuxième cliché, où elle a incliné son visage vers le ciel et a secoué des lunettes de soleil – appréciant clairement le temps.

Elle a légendé le message: «Rejoignez-moi, ce jeudi à 20 heures sur Channel 5, alors que je voyage vers l’archipel du Cap-Vert, à 350 milles au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest.

“Je vais explorer l’île préservée de Sal à vélo, vivre un mirage, nager dans un lac salé au centre d’un volcan et plus encore!”

Cap-Vert avec Jane McDonald est diffusé ce soir à 20h sur Channel 5. Pendant ce temps, Jane McDonalds Magical Morocco est diffusé le jeudi 18 mai à 20h sur Channel 5.