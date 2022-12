Jane McCormick, la fondatrice du Village de l’amitié d’Ottawa, aura 100 ans – Shaw Local

La fondatrice de Friendship House, Jane McCormick, a fait plus que quiconque dans l’histoire d’Ottawa pour changer la façon dont les enfants handicapés sont perçus et traités.

McCormick fête ses 100 ans dimanche et franchit cette étape après avoir fait une différence dans la vie de centaines de familles.

“Jane McCormick était tellement en avance sur son temps”, a déclaré Tony Barrett, directeur exécutif de Friendship Village. “Il y a 50 ans, le consensus général était que si vous aviez un enfant handicapé, trisomique ou autiste, vous l’institutionalisiez. Je sais, pour avoir parlé avec Jane et l’avoir rencontrée à plusieurs reprises, qu’elle a dit et dit toujours : « Non, chaque enfant a le droit de vivre dans la société, libre de travailler et d’apprendre, d’être éduqué et de contribuer à la communauté. ”

Jane McCormick

McCormick a dit aux médecins que son fils, Bobby, pouvait apprendre et être un membre productif de la société. Ensuite, elle a prouvé que les erreurs étaient effectivement incorrectes. Elle a travaillé sans relâche pour soutenir l’éducation et la croissance de Bobby, ses efforts initiaux commençant par l’enseignement à domicile avant de rencontrer d’autres familles par l’intermédiaire d’un conseiller, selon une biographie transmise par Pamela Beckett de la Starved Rock Country Community Foundation.

“Elle savait que son fils et d’autres enfants handicapés bénéficieraient d’un programme structuré quotidien enseigné par des enseignants vivants”, lit-on dans la biographie. “Jane a organisé un groupe de mères dont les enfants avaient des besoins spéciaux et, en 1953, a fondé le Mother’s Club for Exceptional Children.”

De là, les familles ont contacté la famille Myers, qui exploitait l’AFL-CIO local du côté sud d’Ottawa, ce qui a permis au Mother’s Club for Exceptional Children d’utiliser un bâtiment qui servait de stockage. Ce bâtiment est devenu le foyer de l’école Echo, qui signifie l’espoir et l’opportunité de chaque enfant.

En 1966, l’école Echo est devenue Friendship après que McCormick eut entendu parler des Jaycees de Chicago et de sa concentration sur la collecte de fonds pour les enfants atteints du syndrome de Down et d’autres troubles du développement. Elle a contacté les Jaycees d’Ottawa pour voir si le club pouvait faire quelque chose de similaire. Les Jaycees ont accepté et la collecte de fonds a conduit à la création de Friendship Village.

“À ce jour, Friendship House est en plein essor”, a déclaré Barrett. « Cela signifiait tout pour de nombreux tuteurs et de nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle parce qu’ils y contribuent. Ils travaillent. Nous avons des tonnes de gens qui travaillent dans la communauté. Nous avons des gens dans des programmes et nous avons des gens dans des foyers pour toujours.

Barrett a déclaré que par «maisons pour toujours», il entend des endroits où les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent vivre et être indépendantes dans la communauté. Il a dit qu’il y a 55 ans, ils ne pourraient pas avoir la qualité de vie qu’ils ont maintenant à cause du travail de Friendship.

“Cela s’est répercuté sur toute la communauté, et ce qu’elle a fait était remarquable”, a déclaré Barrett. “Jane est une personne très, très forte. Sans elle, je ne serais pas ici en ce moment à travailler avec toutes ces personnes merveilleuses, et de nombreuses personnes handicapées n’auraient pas cette vie merveilleuse.

Le conseil municipal d’Ottawa a souhaité à Mme McCormick un joyeux anniversaire lors de sa réunion de mardi, la remerciant pour ses années de dévouement et d’attention.

McCormick ne vit peut-être plus à Ottawa, ayant déménagé en Californie pour se rapprocher de sa famille, mais ce qu’elle a construit perdure. Friendship House dessert plus de 100 personnes d’Ottawa et de la communauté environnante.