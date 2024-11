Jane Lynch sur son avenir dans « OMITB » après la finale de la saison 4

[This story includes major spoilers from the Only Murders in the Building season four finale.]

Seulement des meurtres dans le bâtiment a fait ses adieux à son personnage bien-aimé et préféré des fans, Sazz Pataki, interprété par Jane Lynch, avec la finale de la saison quatre révélant comment elle est morte (malheureusement, elle n’a pas simulé sa mort comme certains fans auraient pu l’espérer).

Lorsque Sazz, le doubleur de longue date et meilleur ami de Charles (Steve Martin), a été abattu dans sa cuisine à la fin de la saison trois, d’innombrables questions se sont posées sur qui l’avait fait, pourquoi ils l’avaient fait et visaient-ils réellement Charles ?

Maintenant, avec la conclusion de la saison quatre, toutes ces questions ont trouvé une réponse : Marshall P. Pope/Rex Bailey (Jin Ha), alias le mentoré cascadeur prisé de Sazz, l’a tuée parce qu’il voulait la mettre en gage. Seulement des meurtres dans le bâtiment le film était le sien, et, eh bien, elle n’allait pas le laisser faire ça.

Pour quelqu’un comme Sazz, qui a vécu une vie consacrée à ses amis, « la trahison de ce que fait Marshall est tellement impulsive. [character] que ça la choque parce qu’elle ne voit pas le monde de cette façon. Vous ne trahissez pas les gens qui vous aident », dit Lynch Le journaliste hollywoodien. « C’est un tel tremblement de terre pour son psychisme. »

Malgré la mort de son personnage, Joie et Merveilleuse Mme Maisel La star était reconnaissante de pouvoir explorer davantage la vie de Sazz tout au long de la saison dans des flashbacks, notamment en la voyant en action sur le plateau en tant que cascadeuse et en poursuivant son rêve d’ouvrir un parc de trampolines dans le New Jersey pour partager son amour et celui de son père pour le retard de croissance avec le monde. Par-dessus tout, elle aimait exprimer son dévouement total et total envers Charles.

Lynch a eu plusieurs conversations avec le showrunner John Hoffman à propos de l’amitié de Sazz et Charles, et « il m’a donné l’idée que la relation allait se révéler très profonde, et qui surprendrait Charles avec à quel point Sazz s’est sacrifiée pour lui – non seulement dans la mort, mais dans la vie – et comment elle a pris très au sérieux le fait qu’il soit son numéro 1. »

Ci-dessous, dans une discussion spoiler avec THRLynch révèle ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a découvert pour la première fois qu’elle serait la victime de la saison quatre, parle de son travail avec Martin sur leurs scènes émotionnelles et partage si elle serait disposée à revenir dans la série dans une certaine mesure pour la saison cinq.

***

J’ai parlé à John Hoffman l’année dernière lorsqu’il a été révélé que Sazz serait la victime de la saison quatre, et il a dit qu’il vous en avait parlé et que vous aviez adoré toute l’histoire. Qu’est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là ?

J’étais honoré et je savais aussi que je travaillerais davantage, car je ne fais habituellement que deux ou trois épisodes de la saison, voire autant. Je savais que même si je n’étais pas dans un épisode, ils parleraient de moi. Et parfois, c’est tout aussi important que d’être réellement là. Donc, j’étais vraiment ravi d’être la victime du meurtre.

Ce n’est pas une phrase qu’on entend très souvent.

(Des rires) Je sais.

Jane Lynch dans Seulement des meurtres dans le bâtiment saison quatre. Patrick Harbron/Disney

Avez-vous été déçu par l’idée que votre passage dans la série se terminerait dans une certaine mesure après la quatrième saison ?

Je suppose que c’était là, mais ce n’était pas la chose primordiale. Je vis en quelque sorte dans l’instant présent et j’occupe le travail que j’occupe. Très rarement, je pense : « Oh, j’espère que cela se transformera en quelque chose de plus grand. » Mais c’était une chose assez importante qui se produisait dans cette série particulière, devenir la victime d’un meurtre.

Avez-vous eu des conversations avec John à propos du scénario de Sazz et de la façon dont tout cela se déroulerait ?

Un petit peu. Il m’a dit que j’étais la victime du meurtre. Il ne m’a pas dit comment cela allait se passer, ni les rebondissements de la saison. Mais il disait de petites choses comme : « Oh, tu vas adorer ça. C’est une scène très douce entre toi et Charles. Il m’a donné l’idée que la relation allait se révéler très profonde et qui surprendrait Charles à quel point Sazz s’est sacrifiée pour lui – non seulement dans la mort, mais dans la vie – et à quel point elle le prenait très au sérieux. étant son n°1. Dans son code d’éthique, et dans le monde des cascades aussi, comme nous le découvrons, cette petite sous-culture : votre n°1 est tout. Vous les protégez. Et pour elle, cela s’étendait également à la vie, pas seulement sur le plateau.

je suis content que tu apporté cela parce que c’était si doux de voir la relation de Sazz et Charles sous un nouveau jour avec lui l’hallucinant et dans des flashbacks sur l’époque où ils travaillaient ensemble. Comment c’était de jouer ces scènes avec Steve Martin ?

C’était tout simplement charmant, tout cette saison. Et bien sûr, les autres saisons aussi. Nous avons tous les deux apprécié les profondeurs que nous avons pu atteindre avec cette relation. J’adore la scène où je suis assise au bout du lit avec lui, et je suis un fantôme à ce stade, et il dit : « Tu es mon meilleur ami. Que ferai-je sans toi ? J’ai trouvé cela merveilleux et, avant cela, nous avons détaillé ce que Sazz a fait pour lui : elle lui a donné des amis. Il était tout seul. Et je pense que c’est quelque chose que Charles a ressenti, qu’il est seul au monde, et surtout à l’époque, et qu’elle a peuplé sa vie d’amis, de gens qui tenaient à lui. Il a joué au poker avec nous. Jusque-là, il déjeunait seul. Il lui témoignait donc beaucoup de gratitude à la fin de la saison.

Dans le final, Mabel (Selena Gomez) dit que Sazz a écrit une lettre d’amour à Charles avec elle. Seulement Meurtres scénario de film. Êtes-vous d’accord avec cela ?

Oh ouais. Elle avait besoin d’un moyen de rester dans le métier parce qu’elle était assez battue, et qu’elle était sur les plateaux de tournage depuis assez longtemps pour savoir comment se faisait l’écriture, et elle a été tellement inspirée. C’est partout dans ce script ; le lien avec lui et à quel point elle tenait à lui. J’adore qu’elle ait dit que c’était comme une lettre d’amour pour lui.

Jane Lynch et Steve Martin dans Seulement des meurtres dans le bâtiment saison quatre. Patrick Harbron/Disney

En plus de voir une autre facette de Relation entre Sazz et Charles, nous avons également pu voir davantage la vie de Sazz en dehors de Charles. Comment cela a-t-il rempli les blancs pour vous ?

C’était génial parce que – et les scénaristes la voient évidemment de cette façon aussi – elle a embrassé la vie. Elle a accepté son rôle de cascadeur, qu’il était son numéro 1. Quand j’ai pu parcourir le décor un peu comme si je le possédais – sauter dans cette voiture – tout ce que je faisais en tant que Sazz avait un style et une précision. à cela, et elle adorait ça. Elle a juste apprécié ça.

Saviez-vous dès le départ qui serait l’assassin de Sazz, ou est-ce quelque chose que vous avez découvert plus tard ?

Je l’ai découvert plus tard. Tous les rebondissements du mystère de la saison, tout cela m’a été révélé au fur et à mesure que nous recevions chaque scénario.

Quand vous avez entendu pour la première fois que votre personnage serait la victime. Aviez-vous une idée de qui voudrait tuer Sazz ou si le tueur visait réellement Charles ?

Je n’en avais aucune idée parce que je ne pouvais pas voir [Martin Short] ou Séléna [Gomez] le faire. Donc, je ne savais pas. Je savais que ce serait grand ouvert, puis il a commencé à ajouter tous ces personnages, comme les locataires du côté ouest du bâtiment. J’ai pensé : « Oh, peut-être l’un d’entre eux. » Et puis cette histoire vous amène à croire que ce pourrait être l’un d’entre eux. C’est donc une chose très intéressante.

Qu’avez-vous ressenti en apprenant que tous ces acteurs massifs voulaient participer à la série dont vous jouiez un rôle si important ?

C’était vraiment excitant. J’ai tourné un jour avec eux tous, avec Zach [Galifianakis] et Eugène [Levy] et Molly [Shannon] et Eva Longoria. Donc, nous avons pu nous dire bonjour et tout. C’était vraiment sympa de les voir. Bien sûr, je n’ai pas travaillé avec eux, mais j’ai trouvé ça vraiment génial. Et ils étaient hilarants. J’adore la scène diffusée sur les réseaux sociaux que la série a publiée, montrant Molly Shannon ivre. J’appelle cela sa scène de « mépris des acteurs ». C’est tellement drôle, et puis elle a pété sur Meryl Streep. Allez!

L’or de la comédie.

Ce sont des trésors nationaux : Molly et Meryl.

Pour en revenir à la finale, c’est tragique quand on pense à la façon dont le précieux mentoré de Sazz a fini par être sa chute. Quelles ont été vos pensées lorsque vous êtes tombé sur cela ?

La façon dont Sazz traverse la vie est que vous êtes dévoué à vos amis comme elle l’est à Charles. La trahison de ce que fait Marshall est tellement due à [character]ça la choque car elle ne voit pas le monde de cette façon. Vous ne trahissez pas les gens qui vous aident. Tu ne trahis personne. Donc jouer cette scène où j’ai réalisé qu’il a volé mon scénario et a dit que c’était le sien, c’est un tel tremblement de terre pour son psychisme. C’était vraiment une scène juteuse et juteuse à jouer.

Jane Lynch dans Seulement des meurtres dans le bâtiment saison quatre avec Marshall (Jin Ha). Patrick Harbron/Disney

Donc, Sazz est mort dans la série. Mais Paul Rudd est revenu dans la saison quatre (en tant que nouveau personnage Glen Stubbins) après être mort dans la saison trois. Avez-vous l’espoir de revenir pour la saison cinq déjà renouvelée ?

Oh, s’ils me veulent, je ferai tout ce qu’ils veulent. Je peux jouer le rôle d’un fantôme aussi longtemps que le spectacle continue. J’adorerais ça.

Quels sont vos meilleurs souvenirs dans la série, en coulisses ou à l’écran ?

Assis dans nos fauteuils et discutant simplement avec Selena, Marty, Steve et la variété d’acteurs qui sont entrés et sortis. C’est presque comme être à un dîner avec des gens vraiment brillants, drôles et gentils. Nous avons parlé de toutes sortes de choses. C’était un endroit charmant; si agréable et enveloppant, et si très relaxant. Cela commence de haut en bas, John Hoffman et Steve [Martin]ils donnent le ton, et c’est un ton tellement sympa. Le ton est tellement froid et l’équipe est tout simplement merveilleuse. Tout le monde est adorable. Un groupe de personnes charmant.

La finale de la saison quatre révèle que Lester (Teddy Coluca) est la victime de la saison cinq et que Téa Leoni va être impliquée dans une certaine mesure. Savez-vous quelque chose sur le prochain opus que vous pourriez teaser ?

Non. Je ne sais rien. Je ne savais presque rien du mien. (Des rires) Mais je suis sûr que ce sera très intéressant et très excitant.

Allez-vous regarder ?

Ah ouais, absolument !

***

Seulement des meurtres dans le bâtiment la saison quatre diffuse désormais sa saison complète sur Hulu. Lire THR’Entretien avec le showrunner John Hoffman sur la finale de la saison quatre et analyse sur le meurtre de la saison cinq.