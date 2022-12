Jane Lynch revient au Raue Center de Crystal Lake pour “A Swingin’ Little Christmas” – Shaw Local

Note de l’éditeur : cette émission a été annulée.

Le Raue Center for the Arts de Crystal Lake accueillera « A Swingin’ Little Christmas! Live in Concert » avec Jane Lynch pour deux spectacles à 20 h les 10 et 11 décembre.

En plus de Lynch, une actrice lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe Award, le spectacle présentera un retour comique kitsch à l’ancienne cantine de l’USO de la Seconde Guerre mondiale et des spéciaux de Noël des années 1960, qui seront interprétés par Kate Flannery de “The Office” et ” Glee ”arrangeur vocal Tim Davis, selon un communiqué de presse.

“A Swingin’ Little Christmas” cherche à célébrer l’album du même nom avec des arrangements de classiques de Noël et des chansons originales, selon le communiqué.

Les billets commencent à 50 $ pour le public et 35 $ pour les membres RaueNOW. Ils peuvent être achetés en ligne sur rauecenter.org ou via la billetterie au 815-356-9212 et au 26 N. Williams St. à Crystal Lake.