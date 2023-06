Jane Hazelgrove de Coronation Street révèle qu’elle est aux prises avec une tragédie familiale hors écran au milieu d’un complot de maladie en phase terminale

La star de CORRIE, Jane Hazelgrove, a révélé qu’elle luttait contre le chagrin après une tragédie familiale secrète hors écran.

L’actrice – qui tourne actuellement une histoire de maladie en phase terminale avec sa co-vedette Peter Ash – a déclaré que cela avait été une période très « émotionnelle ».

Rex

Rex

Jane – qui joue Bernie Winter dans le feuilleton ITV – a déclaré: « J’étais très bouleversée [when I found out about the storyline] comme j’adore Peter Ash [who plays Paul Foreman] donc j’étais vidé car cela signifiait qu’il irait.

«Ma famille Corrie est une unité soudée. J’ai tellement de chance de travailler avec eux tous », a-t-elle déclaré à Inside Soap.

« J’ai perdu mon père récemment, donc je sais à quoi ressemble ce genre de chagrin. Cela a été très émouvant.

Le fils de Bernie à l’écran, Paul, a récemment reçu le diagnostic déchirant de maladie du motoneurone (MND).

Cela a été un choc pour Paul car il pensait qu’il venait de se blesser à la main dans un accident de la route causé par Carla Connor.

Après avoir été informé qu’il était mourant et donc trop malade pour travailler, Paul est tombé dans le désespoir financier et s’est finalement impliqué dans des activités criminelles dans le but de gagner rapidement de l’argent.

Cependant, la police l’a rattrapé et il a été arrêté et accusé de vol de voiture et il a finalement révélé la vraie raison à sa meilleure amie et ancienne colocataire Dee Dee Bailey (Channique Sterling-Brown).

Paul est tombé en panne au mariage de sa sœur, où il lui a parlé de sa maladie avec leur mère Bernie qui a entendu la conversation.

Il quittera le feuilleton ITV à la fin de son scénario actuel, mais une date n’a pas encore été confirmée.

Avant de passer sur les pavés, Jane était connue des fans sous le nom de Casualty’s Dixie.

L’homme de 54 ans a épousé Emmerdale et la star de Harry Potter Isobel Middleton en 2015.

Jane a parlé de leur relation sur Lorraine en disant en 2019 : « Elle est sensationnelle, une très belle femme. Je suis très béni.

Elle a plaisanté en disant que le couple, un élément depuis 27 ans, était toujours ensemble parce qu’ils n’avaient jamais travaillé ensemble à l’écran.

Cependant, ils sont tous les deux apparus dans des feuilletons, Isobel jouant pas moins de trois personnages dans Emmerdale.

Pendant ce temps, Jane est apparue dans Burning, The Bill, Doctors et Holby City à Londres.

TVI

Paul, à gauche, fait face à un chagrin dans son dernier scénario[/caption]