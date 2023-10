Jane Goodall dit que nous avons besoin d’espoir pour lutter contre le changement climatique – et son espoir réside dans les jeunes

Le courant22h36Jane Goodall ne perd jamais espoir car sans cela, « nous sommes condamnés »

Jane Goodall avait 10 ans lorsqu’elle a grimpé sur son arbre préféré pour lire Tarzan des singes pour la première fois. C’est là qu’est né son rêve de s’installer en Afrique pour vivre avec des animaux sauvages et écrire sur eux. À peine 13 ans plus tard, elle était au Kenya.

À 26 ans, Goodall s’aventurait dans les forêts denses de ce qui est aujourd’hui la Tanzanie pour commencer des recherches sur les chimpanzés qui rendraient sa renommée mondiale. Et à 27 ans, elle était un nom connu.

Les découvertes de Goodall dans le parc national de Gombe Stream ont transformé la compréhension qu’avait l’humanité de nos plus proches parents vivants et, par conséquent, la relation de notre espèce avec le monde naturel.

Cette étincelle qu’elle possédait lorsqu’elle était jeune a déclenché une carrière de défenseur de l’environnement. Aujourd’hui âgée de 89 ans, Goodall affirme que ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui maintiennent son espoir malgré tout ce qui se passe dans le monde sur les plans environnemental, politique et social.

Goodall et Flint, l’un des célèbres chimpanzés du parc national de Gombe Stream. Goodall avait 26 ans lorsqu’elle a entrepris son étude à long terme sur les chimpanzés en Tanzanie. (JGI États-Unis/National Geographic)

« Nous vivons vraiment une période très sombre », a déclaré Goodall. Le courant hôte Matt Galloway. « Tant de gens se sentent impuissants, désespérés, alors ils ne font rien. Ils continuent leurs activités comme d’habitude. Et c’est pourquoi il est si important de travailler avec les jeunes. »

Goodall a commencé le Racines et pousses programme jeunesse en 1991 et il connaît une croissance rapide, dit-elle, s’étant répandu dans plus de 70 pays et plus de 12 000 jeunes au Canada seulement sont activement impliqués dans des projets abordant les problèmes environnementaux au sein de leurs propres communautés.

« Nous devons travailler avec [young people] pour au moins ralentir le changement climatique et la perte de biodiversité », déclare Goodall, ajoutant que les deux sont « inextricablement liés ».

Goodall voyage environ 300 jours par an pour parler de l’importance de la conservation et inspirer les gens. Elle était à Toronto le 12 octobre pour donner une conférence au Meridian Hall.

Galloway lui a rendu visite ce matin-là à son hôtel. Voici plus de leur conversation.

Sachant ce que vous savez et après avoir effectué le travail que vous avez accompli, qu’est-ce qui vous paraît le plus alarmant dans la perte de biodiversité à laquelle nous assistons actuellement ?

J’ai pu passer des semaines et des semaines seul dans la forêt avec les chimpanzés pour découvrir comment l’écosystème est composé de ce mélange complexe d’espèces végétales et animales. Et vous constatez que chacun a un rôle à jouer. Si vous le considérez comme une belle tapisserie vivante, chaque fois qu’une espèce quitte cet écosystème, c’est comme tirer un fil de cette tapisserie. Si suffisamment de fils sont tirés, la tapisserie pend en lambeaux. L’écosystème s’effondre.

Enfermés dans les villes et les villages et avec leur réalité virtuelle, les gens semblent oublier que nous faisons partie du monde naturel. Et pas seulement, nous en dépendons.

Si nous continuons ainsi, nous serons condamnés. Mais nous avons cette fenêtre de temps et nous devons nous réunir. C’est le message auquel les jeunes se rallient. Ils sont passionnés. Et quand tu es jeune, tu as tout l’espoir du monde que [you] peut apporter des changements, et c’est ce qui est nécessaire.

Matt Galloway du Current a rendu visite à Goodall dans son hôtel de Toronto pour en savoir plus sur son travail novateur et ses idées sur les problèmes urgents de la conservation et du changement climatique. (Oussama Farag/CBC)

Lorsque vous parlez aux jeunes, vous ressentez beaucoup d’optimisme, mais il y a aussi une réelle colère face au fait que les générations plus âgées leur ont laissé cet énorme problème. Comprenez-vous la colère que ressentent les jeunes ?

Absolument. C’est vrai. Quand j’ai commencé Roots and Shoots, c’était parce que je rencontrais des jeunes du monde entier qui avaient perdu espoir. C’était même à la fin des années 80. Et ils étaient soit très en colère, soit très déprimés – certains d’entre eux vraiment déprimés – mais la plupart du temps, ils étaient simplement apathiques. Ils ne semblaient pas s’en soucier.

Et donc quand je leur demandais pourquoi [they felt] de cette façon, ils répondraient : « Eh bien, vous avez compromis notre avenir. Nous ne pouvons rien y faire.

Ce n’est pas [a] compromis; nous avons volé leur avenir. Et nous volons encore leur avenir aujourd’hui. Mais ensuite je dis qu’il y a cette fenêtre de temps… et nous peut faire quelque chose à ce sujet. Et vous pouvez aider.

Dans Roots and Shoots, les enfants choisissent trois projets : un pour aider les gens, un pour aider les animaux et un pour aider l’environnement, car ils sont tous interconnectés. Ensuite, ils retroussent leurs manches, parlent de ce qu’ils peuvent faire et passent à l’action.

Les jeunes veulent de l’espoir. C’est pourquoi des gens viennent à mes conférences partout dans le monde. Les conférences se vendent en deux jours, voire deux heures. Ils doivent même déménager dans des salles plus grandes. Parce que je parle d’espoir.

REGARDER |Là où l’amour de Jane Goodall pour les animaux a commencé

Jane Goodall raconte comment son amour des animaux a commencé

Quel a été pour vous le point d’entrée dans ce monde plus vaste ?

Je suis né en aimant les animaux et en étant fasciné et curieux. Mais ce qu’il y a de formidable dans mon enfance, c’est que j’avais une mère extraordinaire et solidaire. Et elle a soutenu cet amour des animaux. Elle ne s’est pas fâchée contre moi quand j’avais un an et demi et elle est entrée dans ma chambre et là j’étais au lit avec une grosse poignée de vers de terre.

Elle a juste dit : « Jane, tu les regardais comme si tu te demandais : comment font-ils pour marcher sans jambes ? Et elle a juste dit gentiment qu’ils devraient être dans le jardin sinon ils pourraient mourir. Nous les avons donc emmenés dans le jardin. Et c’était comme ça tout au long de mon enfance.

Que vous a apporté votre curiosité au cours de votre vie, à votre avis ?

Je suis toujours curieux. J’ai toujours été curieux. Je veux dire, je suis curieux de savoir pourquoi nous partons toujours en guerre. Nous sommes les créatures les plus intellectuelles qui aient jamais existé sur la planète, et pourtant nous détruisons notre seul foyer. Nous nous entretuons. Nous ne pouvons pas coopérer. Il semble qu’il y ait un décalage entre [a] tête intelligente et où, poétiquement, nous semons l’amour et la compassion – le cœur humain. Vous savez, je crois sincèrement que lorsque la tête et le cœur travaillent ensemble, nous pouvons atteindre notre potentiel, qui est énorme.

Lorsque vous avez commencé ce travail en 1956, aviez-vous compris à quel point c’était important ?

Non, car à l’époque nous n’étions pas confrontés à la crise climatique. Cela commençait à se produire, mais personne n’en parlait, ni de la perte de biodiversité. Il y avait encore une grande forêt. Quand je suis arrivé à Gombe, la forêt s’étendait à travers l’Afrique, et puis 20 ans plus tard, en regardant vers le bas, Gombe n’était qu’une petite île de forêt, et les collines étaient nues et il y avait plus de gens qui y vivaient que la terre ne pouvait en supporter.

C’était en 1986, lorsque j’ai assisté à cette conférence et que j’ai appris que le nombre de chimpanzés diminuait et que les forêts disparaissaient. C’est à ce moment-là que j’ai su que je devais quitter la forêt et essayer d’aider. Les gens disaient que partir avait dû être une décision difficile, mais ce n’était pas une décision. J’y suis allé en tant que scientifique et quatre jours plus tard, j’ai émergé en tant qu’activiste, juste comme ça. Mais je ne savais pas quoi faire. Je savais juste que je devais essayer de faire quelque chose.

Goodall embrasse Tess, une femelle chimpanzé du sanctuaire de chimpanzés de Sweetwaters, dans le nord du Kenya. (Jean-Marc Bouju/Associated Press)

Je suis motivé parce que je me soucie passionnément de l’environnement, des forêts [and] les animaux. Je me soucie passionnément des enfants.

Cela peut paraître étrange – et parfois je me sens étrange même en y pensant – mais j’ai l’impression d’avoir été mis sur cette planète avec une mission. Tout d’abord, il s’agissait de commencer à faire prendre conscience de ce que nous faisons à la planète. Ensuite, il s’agissait de tendre la main aux enfants. Et maintenant c’est [to spread] espoir. Parce que si nous perdons espoir, si nous perdons tous espoir, [we’re] fini.