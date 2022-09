Jane Fonda révèle un diagnostic de cancer et subit une chimiothérapie

Jane Fonda a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et a commencé un traitement de chimiothérapie, a déclaré la légendaire actrice et militante dans un message partagé sur son compte officiel de réseau social.

“C’est un cancer très traitable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceux”, a écrit Fonda. “J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégié dans ce domaine. Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de gens n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n’est pas juste.”



Cette histoire se développe…