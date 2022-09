Jane Fonda révèle un diagnostic de cancer : c’est “très traitable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jane Fonda a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien dans un long post Instagram partagé vendredi.

Fonda, 84 ans, a déclaré elle a commencé une chimiothérapie et poursuivra les traitements pendant six mois.

“C’est un cancer qui se soigne très bien. 80 % des gens survivent, donc je me sens très chanceux”, a écrit la star de “Nine to Five”.

“J’ai aussi de la chance parce que j’ai une assurance maladie et que j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je réalise, et c’est douloureux, que je suis privilégiée là-dedans”, a-t-elle ajouté. “Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n’est pas juste.”

Fonda a également noté que le cancer lui enseigne déjà des leçons.

“Le cancer est un enseignant et je fais attention aux leçons qu’il me réserve”, a-t-elle écrit. “Une chose qu’il m’a déjà montrée, c’est l’importance de la communauté. De faire grandir et d’approfondir sa communauté afin que nous ne soyons pas seuls. Et le cancer, avec mon âge – presque 85 ans – enseigne définitivement l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités. “

Fonda est connue pour ses rôles dans de grands films hollywoodiens et pour son travail en tant que militante pour le climat. Fonda l’a commencée carrière d’acteur dans les années 1960 avec des apparitions dans la pièce de Broadway “Il y avait une petite fille” et le film “Tall Story”.

Fonda a déclaré qu’elle s’était inspirée de l’activisme climatique en 1968 alors qu’elle était enceinte de son premier enfant. Au début, elle est restée en marge des mouvements de justice sociale. En 1970, elle se joignait aux manifestations.

Elle a noté dans son annonce qu’elle ne laisserait “rien de tout cela interférer” avec son activisme climatique.

“Nous vivons la période la plus marquante de l’histoire de l’humanité parce que ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant déterminera quel genre d’avenir il y aura et je ne permettrai pas que le cancer m’empêche de faire tout ce que je peux, en utilisant chaque outil dans ma boîte à outils et cela inclut en grande partie de continuer à construire cette communauté Fire Drill Fridays et de trouver de nouvelles façons d’utiliser notre force collective pour apporter des changements », a-t-elle écrit.

“Les examens de mi-mandat approchent, et ils sont plus que conséquents, vous pouvez donc compter sur moi pour être là avec vous alors que nous développons notre armée de champions du climat.”