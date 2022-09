Jane Fonda révèle son diagnostic de cancer via les réseaux sociaux

Jane Fonda a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et suit une chimiothérapie, a annoncé vendredi l’acteur et activiste via Instagram.

L’actrice oscarisée de 84 ans a également utilisé la publication pour exprimer son optimisme.

“C’est un cancer très traitable. Quatre-vingts pour cent des gens survivent, donc je me sens très chanceux”, a écrit Fonda.

“J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je réalise, et c’est douloureux, que je suis privilégié là-dedans.”

Fonda a poursuivi en disant qu’elle suivait une chimiothérapie depuis six mois maintenant et qu’elle gérait bien les traitements, ajoutant qu’elle ne laisserait pas cela interférer avec son activisme climatique.

Le lymphome non hodgkinien est un cancer qui prend naissance dans les globules blancs et affecte certaines parties du système immunitaire de l’organisme.

Fonda décrit le diagnostic comme “un enseignant”

Elle a décrit son cancer comme “un enseignant” et a déclaré qu’elle prêtait attention aux leçons qu’il recevait pour elle.

“Une chose que cela m’a déjà montrée, c’est l’importance de la communauté”, a déclaré Fonda. “De faire grandir et d’approfondir sa communauté afin que nous ne soyons pas seuls. Et le cancer, avec mon âge… enseigne définitivement l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités.”

Le dernier film de Fonda Passer à autre chosemettant en vedette son ancien Grâce et Frankie co-star Lily Tomlin, fait sa première mondiale au Festival international du film de Toronto cette année. Fonda ne devrait pas assister au tapis rouge.