Jane Fonda révèle qu’elle a vu Michael Jackson nu alors qu’il était maigre – Hollywood Life

Jane Fonda a une bonne part d’histoires incroyables de sa longue carrière à Hollywood. Le Club de lecture actrice, 85 ans, s’est ouverte à peu près au moment où elle a vu le regretté Michael Jackson nue lors d’une interview sur Regardez ce qui se passe en direct le lundi 15 mai. Andy Cohen avait interrogé Jane sur un homme à Hollywood qui avait essayé de la draguer dans le passé, avant de révéler qu’elle avait des tonnes d’anecdotes à partager. « J’ai des histoires pour toi, petit. Nous n’avons pas le temps », a-t-elle déclaré.

Avant qu’Andy ne puisse poser sa prochaine question, Jane a dit qu’elle avait vu à la fois Michael et le regretté Greta Garbo nu. L’animatrice de Bravo a demandé si elle partagerait des détails sur le moment où elle a vu la chanteuse de « Billie Jean » se déshabiller. « Il est venu me rendre visite pendant que nous tournions Sur l’étang d’or, et j’avais un petit chalet juste au bord du lac, et c’était une belle nuit au clair de lune », a-t-elle déclaré avant qu’Andy ne lui demande si elle proposait l’idée de se baigner. « Non, il l’a fait. »

Jane a révélé qu’elle avait l’impression qu’avec son amitié avec Michael, elle était destinée à continuer à partager des souvenirs de lui pour le reste de sa vie. « Je pense parce qu’il savait qu’il allait mourir jeune, et j’allais parler de lui », a-t-elle poursuivi. Bien qu’elle n’ait pas fourni beaucoup d’autres détails. à propos de Michael, elle a admis qu ‘«il était maigre». Avant de passer à la question suivante, elle a également partagé une brève observation sur Greta. « Elle avait le corps le plus athlétique, et elle a juste plongé dans l’eau glaciale », a-t-elle déclaré.

Jane a parlé de Michael et de leur amitié à quelques reprises dans le passé (partageant même l’histoire d’aller se baigner à quelques reprises). Quelques années après la mort de la popstar « Thriller » en 2009, Jane a révélé ses pensées à son sujet dans une interview sur CNN. « Je pense que vieillir aurait été très, très, très difficile pour Michael », a-t-elle expliqué. « Il y avait beaucoup de démons qui poursuivaient ce gamin. »

