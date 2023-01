Jane Fonda rejoint Rita Moreno, Lily Tomlin et Sally Field pour la première Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Jane Fonda85 ans, avait l’air dynamique et heureuse alors qu’elle assistait à la dernière première de son nouveau film, 80 pour Brady à Palm Springs, en Californie, vendredi soir. La magnifique actrice, qui a récemment révélé la bonne nouvelle que son cancer était en rémission, portait un blazer noir sur un haut argenté scintillant, un pantalon noir et des bottes noires à bout carré alors qu’elle posait avec certaines de ses co-stars, y compris Rita Moreno91, Lily Tomlin93, et Champ de Sally76. À un moment donné, les quatre stars emblématiques se sont tenues la main alors qu’elles lançaient des sourires aux caméras.

Rita était éblouissante dans un haut rouge fluide avec une épingle décorative sur le côté de son épaule, une longue jupe léopard et des bottes à bout pointu en velours rouge foncé. Lily avait également l’air incroyable dans un blazer noir sur un haut noir, un pantalon noir et des chaussures noires, et Sally avait l’air élégante dans une tenue noire soyeuse qui comprenait un haut à manches longues, un pantalon et des chaussures. Lily accessoirisée avec un collier et Sally portait des lunettes à monture noire.

Jane a ajouté à son look avec un maquillage flatteur. Le rouge à lèvres rouge, l’eye-liner foncé et le fard à joues faisaient ressortir ses jolis traits et ses boucles d’oreilles pendantes rondes en or correspondaient au bouton de son blazer. Elle est apparue confiante et satisfaite alors qu’elle se dirigeait vers l’événement.

En plus de regarder le film, qui parle de quatre amis qui sont de grands fans de la star de la NFL Tom Brady, les quatre fabuleuses dames sont montées sur scène pour une séance de questions-réponses avec le public. Ils ont partagé des rires et ont parlé de faire de la fonctionnalité unique au sommet de la popularité de Tom.

L’apparition de Jane à la première intervient moins d’un mois après avoir pu arrêter la chimiothérapie qu’elle recevait pour traiter le lymphome non hodgkinien dont elle avait été diagnostiquée en septembre. Elle a annoncé la nouvelle, qu’elle a qualifiée de “meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps, » sur son site Web et a expliqué à quel point elle se sentait « bénie ». «Je me sens tellement béni, tellement chanceux. Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont prié et envoyé de bonnes pensées vers moi. Je suis convaincue que cela a joué un rôle dans la bonne nouvelle”, a-t-elle écrit.

