Les rôles à l’écran les plus mémorables de Fonda incluent des projets comme 9 à 5, Klute, Rentrer à la maison, Pieds nus dans le parc, Monstre en droit, La salle de presse, Sur l’étang d’or et Club de lecture. Fonda sera prochainement vu dans la septième et dernière saison de Grace et Frankie, qui sera la série originale la plus ancienne de Netflix.

Tout au long de sa carrière, Fonda a utilisé sa plate-forme pour s’exprimer sur des causes sociales et politiques importantes telles que les droits des femmes, les droits des peuples autochtones, des salaires équitables pour les travailleurs pourboires et l’environnement.

Le prix Cecil B. de Mille est décerné chaque année à «une personne talentueuse qui a eu un impact durable sur l’industrie cinématographique» et porte le nom de l’un des cinéastes les plus titrés de l’histoire américaine. Les anciens destinataires comprennent Tom Hanks, Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Robert de niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams et beaucoup plus.