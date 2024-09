Jane Fonda, partisane de Harris, se souvient des portes qui lui ont été « claquées au nez » alors qu’elle combattait le « patriarcat »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Alors qu’elle fait pression pour la candidature de la vice-présidente Kamala Harris à la présidence, l’actrice et militante Jane Fonda a rappelé sa longue histoire d’activisme politique polarisant.

En 2024, elle continue d’être une figure politique. Le Detroit Free Press a rapporté qu’elle « s’est rendue dans le Michigan pour être l’oratrice principale du déjeuner de charité Heart to Heart à Franklin, Michigan, et a fait campagne pour le ticket présidentiel démocrate Harris-Walz à Ann Arbor. » Pendant son séjour, « Fonda a diverti la foule de bienfaiteurs lors d’une séance de questions-réponses avec WXYZ-TV (7 Action News.) »

Fonda a souligné qu’elle avait toujours reçu un accueil mitigé alors qu’elle faisait du porte-à-porte pour des causes politiques.

« On m’a claqué la porte au nez », dit-elle. « J’ai rencontré des gens qui m’ont reconnue et qui ont été adorables. C’est partout. Je suis très nerveuse. Je trouve ça difficile. Je trouve aussi que c’est l’une des choses les plus merveilleuses que je puisse faire. J’apprends tellement. Je dis généralement aux gens : « Je suis très nerveuse, j’espère que ça ne vous dérange pas. Mais c’est tellement important, je suis quand même venue. » »

Julie Hinds, critique de la culture pop du Detroit Free Press, a fait une mention spéciale de la réponse de Fonda à une question qui portait sur « le patriarcat au sein du gouvernement et s’il était temps d’adopter plutôt le matriarcat ».

« Non. Non. Quand on parle de patriarcat, ce n’est pas pour dire que nous avons besoin d’un matriarcat », a répondu l’actrice. « Ce dont nous avons besoin, c’est de démocratie. Le contraire du patriarcat, c’est la démocratie. La démocratie n’est pas seulement politique, elle est économique. Nous n’avons pas de démocratie économique. Nous devons nous battre pour cela. Nous n’avons pas de démocratie dans la chambre à coucher. Nous devons nous battre pour cela. »

Au cours de la même séance de questions-réponses, Fonda a soutenu que les femmes ont parfaitement le droit d’être bouleversées par la façon dont « notre autonomie corporelle nous est retirée ».

« Je pense que les femmes sont en colère et c’est une bonne chose. Nous avons de nombreuses raisons d’être en colère. L’ERA n’est même pas encore inscrite dans notre Constitution. Nous sommes l’un des rares pays où les femmes ne sont pas inscrites dans la Constitution. J’espère que cela va bientôt changer. On nous prive de notre intégrité corporelle, de notre liberté d’action. Nous avons toutes les raisons d’être en colère. Montrons à quel point nous sommes en colère en votant pour une femme en novembre, pour une femme forte qui peut se défendre et être un excellent modèle pour nous et nos enfants. »

Fonda, 86 ans, était une actrice de cinéma oscarisée au XXe siècle, mais elle a acquis une renommée d’un tout autre genre lorsqu’elle s’est engagée dans l’activisme au milieu de la guerre du Vietnam, s’y rendant elle-même en 1972. Son voyage a fait scandale lorsqu’elle a posé avec un canon antiaérien, ce qui lui a valu le surnom de « Hanoi Jane ».

« Je suis fière d’être allée au Vietnam à ce moment-là », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment désolée d’avoir eu l’imprudence de m’asseoir sur cette arme à ce moment-là et du message que cela envoie aux gars qui étaient là-bas et à leurs familles. C’est horrible pour moi d’y penser. »