Jane Fonda dit qu’elle est «réaliste» à propos de la mort après un diagnostic de cancer – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Jane Fonda n’a pas peur de tirer sa révérence. L’actrice et militante chevronnée a parlé franchement de la mort en parlant à Divertissement ce soir dans une interview avant son 85e anniversaire. Jane, qui a révélé qu’elle avait un cancer en septembre 2022, a déclaré à l’émission qu’elle était “réaliste” quant au temps qu’il lui restait et qu’elle “n’avait pas peur d’y aller”.

“Je ne vais pas rester là très longtemps”, a expliqué la star, qui fêtera ses 85 ans le 21 décembre. “Quand tu auras mon âge, tu ferais mieux d’être conscient du temps qu’il y a derrière toi, par opposition à devant toi. Je veux dire, c’est juste réaliste.

La Grâce et Frankie La star a ajouté qu’elle “n’a pas peur d’y aller”. “Je suis prêt. J’ai eu une belle vie”, a-t-elle déclaré, ajoutant également : “Ce n’est pas que je veuille y aller, mais je suis consciente que ce sera le plus tôt possible.”

Jane a expliqué ce qu’elle aimerait accomplir au cours de ses dernières années, notant: “Je veux voir mes petits-enfants vieillir suffisamment pour que je sorte en sachant qu’ils iront bien, ce serait important.” Elle n’a pas oublié son activisme, ajoutant : “Mon travail sur le climat, je le ferai jusqu’à ce que je tombe.”

Jane a révélé qu’elle suivait un traitement contre le cancer dans une vidéo Instagram le 2 septembre, disant à ses abonnés: “Alors, mes chers amis, j’ai quelque chose de personnel que je veux partager. J’ai reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et j’ai commencé des traitements de chimiothérapie. »

« Il s’agit d’un cancer très traitable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceuse », a-t-elle poursuivi. « J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégié là-dedans. Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n’est pas juste.