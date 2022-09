Jane Fonda dit qu’elle a commencé une chimiothérapie pour une forme «très traitable» de cancer du lymphome – National

L’actrice primée aux Oscars Jane Fonda a déclaré vendredi qu’elle avait été diagnostiquée avec une forme de lymphome “très traitable” et qu’elle avait commencé un régime de chimiothérapie de six mois.

La femme de 84 ans, qui a joué cette année dans la dernière saison de la comédie Netflix “Grace et Frankie”, a révélé son diagnostic de lymphome non hodgkinien dans une publication Instagram.

« Il s’agit d’un cancer très traitable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceux », a écrit Fonda.

Elle a également déclaré qu’elle se sentait chanceuse “parce que j’ai une assurance maladie et que j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements”.

“Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégiée là-dedans”, a-t-elle ajouté.

Fonda a travaillé dans le cinéma et la télévision pendant plus de six décennies, remportant des Oscars pour des rôles dans le film “Klute” de 1971 et “Coming Home” de 1978. Son dernier film, “Moving On”, doit être présenté en première au Festival du film de Toronto ce mois-ci.

















Hors écran, Fonda a plaidé pour diverses causes et a récemment fait pression pour des politiques visant à freiner le changement climatique.

“Je fais de la chimio pendant 6 mois et je gère assez bien les traitements”, a déclaré Fonda sur Instagram. “Croyez-moi, je ne laisserai rien de tout cela interférer avec mon activisme climatique.”

(Reportage de Lisa Richwine; édité par Jonathan Oatis)