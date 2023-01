Jane Fonda dit que ses «genoux ont cédé» lorsqu’elle a rencontré le «magnifique» Tom Brady: «Je devais m’accrocher à quelque chose»

Jane Fonda a jailli de sa rencontre avec la légende de la NFL, Tom Brady, sur le tournage de leur prochain film “80 For Brady”.

L’actrice de 85 ans a joué aux côtés de Lily Tomlin, Sally Field et Rita Moreno dans la comédie sportive qui a été produite par Brady’s 199 Productions et présente une apparition en camée du septuple champion du Super Bowl.

Fonda a décrit avoir été éblouie lors de sa rencontre avec Brady, 45 ans, lors de la première projection du film au Festival international du film de Palm Springs vendredi soir.

“Tom Brady, je pense qu’il est entré dans toutes nos bandes-annonces individuellement”, a-t-elle rappelé lors d’un Q & A, selon Variety. “Et quand il est entré dans ma caravane à la fin, mes genoux ont cédé.”

La star de “Book Club” a poursuivi : “Je devais m’accrocher à quelque chose. Je veux dire, il est magnifique. Il est tellement magnifique.”

Dans le film, Fonda, Moreno, Field et Tomlin jouent quatre meilleurs amis et superfans de Brady qui voyagent ensemble à Houston, au Texas, pour voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affronter les Falcons d’Atlanta lors du Super Bowl 2017.

Le Super Bowl LI a présenté le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl après que les Patriots aient surmonté un déficit de 23-8 pour gagner le match. En plus de Brady, d’autres joueurs des Patriots sont apparus dans le film, notamment l’ancien ailier rapproché Rob “Gronk” Gronkowski, le receveur éloigné à la retraite Julian Edelman et l’ancien receveur éloigné Danny Amendola.

Lors de la projection, Field a déclaré au public qu’elle attendait de rencontrer les athlètes vedettes avant leur arrivée.

“J’étais celle qui accueillait tout le monde”, se souvient l’actrice de 76 ans.

“Il n’y avait personne d’autre”, a plaisanté Tomlin, 82 ans, par Variety. “Pas d’AP là-bas, juste Sally.”

Field a poursuivi: “J’étais là-bas, ‘Salut, les gars! Je suis tellement content que vous soyez là!”

Elle a ajouté : “Je voulais qu’ils se sentent à l’aise. J’étais une fan et j’étais là-bas pour les accueillir.”

Fonda a ensuite félicité Brady pour ses bonnes manières, rappelant: “Tom était si aimable quand il est venu pour la première fois sur le plateau pour acheter le déjeuner.”

Le double lauréat d’un Oscar a poursuivi : “C’était la première fois qu’il se rendait dans chacune de nos caravanes, qui étaient nos loges, et il s’est présenté comme si nous ne savions pas qui il était.”

“Mais encore une fois, un vrai gentleman. Il était aimable. Et j’avais un de ces énormes pulls de football qui l’attendait parce que mon neveu est un grand fan, et il était si aimable. Et [Tom] écrit dessus pour lui, et mon neveu a maintenant cela sur le mur dans un cadre. [Tom] a juste de très bonnes manières comme ça.”

Fonda a également fait l’éloge du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay sur le tapis rouge avant la première. “” Il était gentil et humble, ce qui est difficile à croire vu à quel point il est brillant dans ce qu’il fait, mais c’est vrai. Il était aussi gentil et poli”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Le natif de New York a ajouté : “Mes genoux se sont en fait affaiblis quand il est entré dans ma caravane. Je suis impressionné par ce genre de talent. Quand quelqu’un est le meilleur au monde dans ce qu’il fait, vous devez l’honorer et respecter J’étais juste émerveillé.

Au cours de son entretien avec THR, Tomlin a félicité Brady pour ses talents d’acteur. “C’est un bon acteur”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Il est très sympathique et discret.”

Elle a ensuite décrit la performance de Brady lors d’une longue scène qu’ils partagent ensemble dans le film.

L’alun de “Grace & Frankie” a déclaré : “Il suffit de regarder son visage et ses yeux et de le regarder m’écouter en tant qu’acteur essayant de rendre la pareille de la même manière. J’avais l’impression d’être ça [real-life] femme de Boston qui était octogénaire. Je me suis senti, en fait, comme s’il était mon fils quand j’ai dû faire ce discours avec lui.”

“Il est clairement un artiste”, a déclaré Field à THR. “Il sait où mettre tout type d’adrénaline qu’il pourrait avoir et sait comment le monter au-dessus. C’est un athlète à couper le souffle, une fois dans une vie et c’est vraiment difficile d’être là.

“Juste le fait que j’étais là, je veux dire, j’ai été un fan et je l’ai regardé jouer – qui ne l’a pas fait? Il est vraiment stupéfiant, non seulement pour ses compétences physiques mais aussi pour ses compétences mentales. C’est un joueur d’échecs là-bas [on the field].”

L’été dernier, Brady a déclaré à THR qu’il avait été très impressionné en regardant les actrices vétérans se produire sur le plateau.

“Nous avons trouvé les actrices les plus incroyables”, a déclaré le premier producteur. “Lily, Jane, Rita et Sally. Elles ont donné vie à tout cela. À la fin de la journée, les regarder jouer et les voir jouer était tellement cool.”

Réalisé par Kyle Marvin, le film mettait également en vedette Billy Porter, Rob Corddry, Sara Gilbert, Glynn Turman, Bob Balaban, Ron Funches, Jimmy O. Yang Harry Hamlin et Guy Fieri.

« 80 For Brady » sortira en salles le 3 février.