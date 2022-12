Jane Fonda dit que le cancer est en rémission : “Le meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps !”

Jane Fonda a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien plus tôt cette année et a révélé sur son blog que le cancer du sang était en rémission.

“La semaine dernière, mon oncologue m’a dit que mon cancer était en rémission et que je pouvais arrêter la chimio”, a-t-elle écrit dans une entrée de blog, “Le meilleur cadeau d’anniversaire de ma vie”.

“Je me sens tellement béni, tellement chanceux. Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont prié et envoyé de bonnes pensées vers moi. Je suis convaincu que cela a joué un rôle dans la bonne nouvelle.”

L’actrice de 84 ans, qui fête son 85e anniversaire le 21 décembre, a révélé son diagnostic sur Instagram en septembre, notant qu’elle avait déjà commencé des traitements de chimiothérapie et qu’elle se sentait “très chanceuse” d’avoir un “cancer traitable”.

“Je suis particulièrement heureuse parce que si mes 4 premiers traitements de chimio ont été plutôt faciles pour moi, seulement quelques jours de fatigue, la dernière séance de chimio a été difficile et a duré 2 semaines, ce qui m’a rendu difficile d’accomplir quoi que ce soit”, a-t-elle poursuivi. son blog. “Les effets se sont dissipés juste au moment où je suis allé à DC pour le premier rassemblement des vendredis d’exercices d’incendie en direct et en personne. Dieu merci, car ce fut une semaine chargée.”

La militante climatique de longue date a détaillé ses efforts de lobbying en faveur de la justice environnementale avant de remercier ses fans de “m’avoir envoyé de bons voeux”.

“Tout aussi important, ce cadeau d’entreprise à l’industrie des combustibles fossiles est une gifle au nombre record de jeunes électeurs et d’électeurs auto-identifiés pour le climat qui se sont prononcés en nombre record pour les mi-mandat”, a-t-elle déclaré tout en critiquant les projets de combustibles fossiles. “Les démocrates ont courtisé ces électeurs et devraient leur rendre des comptes.”

Terminant sa note sur un ton positif, elle a écrit : “Je souhaite à tous des vacances joyeuses et saines.”

L’actrice primée aux Oscars a annoncé son diagnostic en septembre et a tenu les fans au courant de son parcours dans la vie avec le cancer.

“J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements”, a-t-elle légendé un post Instagram.

“Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégié dans ce domaine. Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et cela ce n’est pas correct.”

La star de Barbarella a ajouté : “Le cancer est un enseignant et je fais attention aux leçons qu’il contient pour moi. Une chose qu’il m’a déjà montrée, c’est l’importance de la communauté. De faire grandir et d’approfondir sa communauté pour ne pas être seuls. Et le cancer, ainsi que mon âge – près de 85 ans – enseignent définitivement l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités.”

Fonda a déjà lutté contre le cancer du sein et a subi une mastectomie. Elle a partagé en octobre qu’elle “s’en est très bien sortie et que je le ferai à nouveau”.