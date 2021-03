Utiliser sa plate-forme pour de bon.

Le dimanche 28 février Jane Fonda a été honoré du prix Cecil B.DeMille aux Golden Globes 2021. À la manière typique de Fonda, la célèbre actrice et militante a utilisé son temps sous les projecteurs lors de la remise des prix pour souligner l’importance de la représentation et de la diversité dans l’industrie.

« Merci à tous les membres de la Hollywood Foreign Press Association. Je suis tellement ému de recevoir cet honneur », 9 à 5 star a commencé. «Nous sommes une communauté de conteurs d’histoires, n’est-ce pas, et en ces temps turbulents et déchirés par des crises comme celles-ci, la narration a toujours été essentielle. Aidez-nous à nous voir sous un nouveau jour. Avoir de l’empathie, reconnaître que pour toute notre diversité, nous sommes d’abord des humains, n’est-ce pas? «

Elle a poursuivi: « Vous savez, j’ai vu beaucoup de diversité au cours de ma longue vie et, parfois, j’ai été mise au défi de comprendre certaines des personnes que j’ai rencontrées. Mais, inévitablement, si mon cœur est ouvert et que je regarde sous la surface je ressens une parenté. C’est pourquoi tous les grands canaux de perception … tous nous ont parlé dans des histoires, de la poésie et de la métaphore, parce que les formes non linéaires et non cérébrales qui sont l’art parlent à une fréquence différente et génèrent un une nouvelle énergie qui peut nous ouvrir et pénétrer nos défenses de façon à ce que nous puissions voir et entendre ce que nous avons pu avoir peur de voir et d’entendre. «