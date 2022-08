Jane Fonda admet qu’elle n’est «pas fière» du lifting – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jane Fonda a eu une discussion très franche sur ses expériences avec la chirurgie plastique dans une nouvelle interview avec Vogue, publié le mardi 2 août. Grâce et Frankie La star a parlé de faire un lifting et a révélé qu’elle ne pensait pas qu’elle répéterait la procédure maintenant. « J’ai fait un lifting et j’ai arrêté parce que je ne voulais pas avoir l’air déformé. Je ne suis pas fier du fait que j’ai eu [one]”, a-t-elle déclaré au point de vente. « Maintenant, je ne sais pas si j’avais à refaire si je le ferais. Mais je l’ai fait.

Jane, 84 ans, répondait à une question sur ce que les plus jeunes lui retiraient de continuer à travailler jusque dans ses 80 ans, non seulement dans le monde du théâtre, mais avec son activisme politique. Après avoir dit qu’elle voulait montrer aux jeunes fans qu’ils “arrêtaient d’avoir peur d’être vieux”, la Club de lecture L’actrice a pivoté et a mentionné qu’elle reconnaissait qu’elle avait les moyens de s’offrir des choses comme des entraîneurs personnels et des interventions chirurgicales avant de s’ouvrir sur ses sentiments sur les liftings. “Je pense que nous connaissons tous beaucoup de femmes riches qui ont eu toutes sortes de liftings et des choses comme ça et elles ont l’air terrible”, a-t-elle déclaré.

Tout au long de sa carrière, Jane aurait subi deux liftings, le premier étant dans la quarantaine et le second il y a plus de dix ans en 2010, selon Courrier quotidien. Au cours de l’interview, l’actrice a révélé certaines de ses routines de fitness et de régime, notamment la réduction de la viande rouge et du poisson.

À la fin de l’histoire, elle a admis qu’elle hésitait surtout à se faire soigner le visage, mais elle a partagé certains de ses secrets pour avoir une excellente santé dans ses 80 ans. «Je ne dépense pas beaucoup d’argent en crèmes pour le visage ou quoi que ce soit du genre, mais je reste hydratée, je dors, je bouge, je reste à l’abri du soleil et j’ai de bons amis qui me font rire. Le rire est aussi une bonne chose », a-t-elle déclaré.