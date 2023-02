Jane Fonda, 85 ans, admet être sortie avec un homme de 90 ans parce qu’il lui a proposé “de me payer pas mal d’argent”

Jane Fonda a avoué avoir accepté un rendez-vous avec Richard Lugner, 90 ans, et il la paie pour l’accompagner au bal de l’opéra de Vienne jeudi.

Étant l’un des moments forts du calendrier social en Autriche, l’actrice primée d’Hollywood a admis qu’elle avait accepté l’invitation du magnat du bâtiment autrichien parce que Lugner avait proposé de “me payer pas mal d’argent”.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi avec son rendez-vous qu’elle avait besoin d’argent pour payer ses factures et subvenir aux besoins de ses petits-enfants.

“Je soutiens beaucoup de gens”, a déclaré Fonda.

Elle a reconnu ne pas être bien informée de l’événement avant d’accepter l’invitation de Lugner, disant aux journalistes qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un “spectacle d’opéra” et non d’un bal.

Fonda, bien connue pour son activisme en faveur de la lutte contre le changement climatique, s’est dite “désolée” d’apprendre que la société pétrolière et gazière autrichienne OMV avait parrainé le bal de l’opéra de Vienne.

“Ces entreprises de combustibles fossiles sont criminelles. Elles sont criminelles. Elles tuent des gens. Elles tuent la planète”, a fait remarquer la star de “Grace et Frankie”.

“S’il vous plaît, essayez de faire en sorte que votre opéra cesse de recevoir le soutien d’une compagnie pétrolière”, a-t-elle ajouté.

L’homme de 85 ans rejoint la liste des célébrités féminines qui se sont rapprochées de Lugner, car il est connu pour avoir payé des sommes d’argent non divulguées à des femmes célèbres pour être son rendez-vous au bal.

Des invités notables, dont Pamela Anderson, Kim Kardashian et le mannequin Elle MacPherson, figuraient parmi les stars qui ont partagé une soirée avec Lugner au bal de l’opéra de Vienne.

Fonda a déclaré que son engagement n’inclurait pas de danser au bal parce qu’elle a une “fausse épaule, deux fausses hanches, deux faux genoux.

“Je suis vieux et je risque de m’effondrer”, a déclaré l’acteur.

Celebrity Net Worth estime que Fonda vaut 200 millions de dollars. Selon le site Web, son argent provient de sa famille et de sa longue carrière.

Fonda est la fille du célèbre acteur Henry Fonda et de la mondaine Frances Seymour Brokaw.

Depuis la sortie du film “80 for Brady”, la comédie dramatique a rapporté plus de 12,5 millions de dollars que prévu et s’est hissée à la deuxième place du box-office lors de son week-end d’ouverture, selon le New York Times.

L’actrice du “Book Club” a récemment déclaré que lorsqu’elle avait rencontré l’ancienne star de la NFL, Tom Brady, ses genoux s’étaient affaiblis après avoir été frappés par les étoiles.

“Tom Brady, je pense qu’il est entré dans toutes nos bandes-annonces individuellement”, a-t-elle rappelé lors d’une séance de questions-réponses, selon Variety. “Et quand il est entré dans ma caravane à la fin, mes genoux ont cédé.”

