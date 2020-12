La femme connue uniquement sous le nom de Jane Doe # 2 dans l’affaire qui a fait tomber l’ancien chef du culte du sexe NXIVM, Keith Raniere, a révélé son identité pour la première fois.

Dans une interview avec CBS This Morning, Jessica Joan a raconté comment c’était comme si son « pire cauchemar prenait vie » lorsqu’elle avait réalisé qu’elle avait involontairement rejoint une secte, et comment elle avait commencé à recueillir des preuves avant de s’échapper et de parler au FBI.

Ayant rejoint le groupe à Los Angeles en 2016 à la fin de la vingtaine, Joan a déclaré qu’elle avait plus tard été approchée pour rejoindre la sous-société secrète, réservée aux femmes, du groupe connu sous le nom de DOS ou The Vow.

Joan a déclaré que la façade créée par NXIVM en tant qu’organisation d’entraide avait « commencé à s’effondrer » lorsqu’elle a été chargée de séduire Raniere et de lui faire prendre une photo nue avec elle.

«Tout a commencé à s’effondrer… Pour moi, c’était littéralement mon pire cauchemar qui a pris vie – que j’ai fini par rejoindre une secte et que le chef derrière elle voulait coucher avec moi», a-t-elle déclaré à CBS.

Raniere, 60 ans, a été condamné à 120 ans de prison en octobre après qu’un jury l’a reconnu coupable de sept chefs d’accusation, dont le trafic sexuel et le racket. Tous les frais étaient liés au DOS.

Raniere a continué de revendiquer son innocence malgré le témoignage de Joan et d’autres anciens membres.

Joan a dit qu’elle était une actrice à Los Angeles lorsqu’elle a rejoint NXIVM et que cela est venu après un enfant abusif dont elle essayait de se remettre.

«J’ai eu une enfance vraiment traumatisante. L’appel était qu’ils offraient quelque chose qui, selon eux, vous aiderait à vous débarrasser de toutes vos limites », a-t-elle déclaré à CBS.

Elle a déclaré que peu de temps après son adhésion, elle avait été approchée par India Oxenberg, la fille de l’actrice de la « Dynastie » Catherine Oxenberg, à propos de DOS, affirmant qu’elle était commercialisée comme une section spéciale de l’organisation remplie de femmes qui pourraient l’aider.

«L’Inde a décrit DOS comme un programme de mentorat secret réservé aux femmes, un peu comme une société secrète… Je voulais m’entourer de femmes puissantes et je voulais faire de grandes choses dans le monde», a expliqué Joan.

Pourtant, pour rejoindre cette secte secrète de NXIVM, elle a dû remettre des photos et des vidéos compromettantes d’elle-même et à un moment donné, elle n’a dû manger que 500 calories par jour.

D’autres anciens membres de DOS ont affirmé qu’ils étaient également marqués des initiales de Raniere et de l’actrice de «Smallville» Allison Mack, qui est l’autre chef présumé du groupe.

Dans cette sous-section secrète, les membres étaient organisés en niveaux appelés «maîtres» et «esclaves» et certains étaient contraints d’avoir des relations sexuelles avec Raniere.

Bien qu’elle ait prétendument attiré Joan dans le groupe, Oxenberg a également depuis parlé de sa propre expérience et s’est identifiée comme une victime, qualifiant Raniere de pédophile et de prédatrice.

‘Ce que je crois [is] DOS était un système de toilettage et de filtrage pour Keith et ses désirs personnels », a déclaré Oxenberg, qui a rejoint le groupe en 2011 à l’âge de 20 ans.

Son témoignage lors du procès de Raniere a également contribué à le mettre derrière les barreaux.

Joan a dit que son moment de lumière sur le groupe est venu quand Mack lui a donné la mission spéciale de séduire Raniere et qu’elle a commencé à planifier son évasion.

Elle a affirmé qu’elle se sentait maintenant prête à divulguer son nom dans la sphère publique pour s’aider à guérir et a récemment lancé un podcast sur son expérience.

«Je défendrai toujours ce qui est juste et personne ne pourra jamais me priver de mon pouvoir», a déclaré Joan.

Elle n’était connue que sous le nom de Jane Doe # 2 lorsque Raniere a été traduit en justice l’année dernière, mais Joan et les autres anciens membres ont été crédités d’avoir aidé le FBI à le faire tomber.

Le procureur Moira Penza a déclaré à CBS que le témoignage de Joan montrait «son immense courage».

Joan a déclaré que Raniere « avait exactement ce qu’il méritait » et qu’elle espérait que Mack recevrait la peine maximale « afin qu’elle puisse passer du temps à réfléchir à ses actions et à tous les ravages et destructions qu’elle a causés à moi-même et à beaucoup d’autres personnes ».

Mack a déjà plaidé coupable de racket, mais la date d’audience pour sa condamnation n’a pas encore été annoncée.

Elle a été aperçue dimanche en Californie pour la première fois en un an, quelques jours à peine après avoir demandé le divorce de sa femme, Nicki Clyne.

Mack est actuellement assigné à résidence et pourrait être vu portant un moniteur de cheville.

Allison Mack (photographiée samedi), l’actrice en disgrâce qui a été accusée de faire partie intégrante du culte du sexe NXIVM, a été repérée pour la première fois en plus d’un an samedi lors d’une sortie en Californie avec l’un de ses amis. Mack, qui est toujours assignée à résidence, pourrait être vue portant un moniteur de cheville (à gauche) alors qu’elle sortait d’un véhicule

Les procureurs ont accusé Mack d’avoir recruté des «esclaves» sexuels pour avoir des relations sexuelles avec Raniere dans le cadre de DOS. Oxenberg a allégué que Mack était son «maître».

Certains rapports allèguent qu’elle n’a épousé Clyne que car Raniere voulait que le Canadien puisse rester aux États-Unis dans le cadre de son organisation basée dans le nord de l’État de New York.

Clyne, une actrice apparue dans Battlestar Galactica, a évité toute accusation directe liée à son implication dans la secte.

Cependant, elle faisait également partie intégrante du groupe néfaste se présentant comme une organisation d’entraide.

Raniere a fondé NXIVM à Albany, New York, en 1998 et entre cette date et 2017, y a recruté plus de 17000 personnes, leur promettant de s’entraider.

Mais au sein de l’organisation secrète, il y avait une sous-secte encore plus clandestine dont il était le maître et qui ciblait spécifiquement les femmes.

Une marque reçue par une femme membre de DOS, le prétendu culte sexuel secret au sein de l’organisation NXIVM. La marque contient les initiales de l’ancien dirigeant du groupe Keith Raniere – KAR

India Oxenberg a fait une déclaration de la victime lors de l’audience de détermination de la peine dans l’affaire de trafic sexuel et de racket contre le chef de la secte NXIVM Keith Raniere, photo

Nommée DOS, la sous-secte impliquait que les femmes étaient ses esclaves sexuelles et se soumettaient entièrement à son contrôle.

Ils ont été marqués de ses initiales, affamés, privés de sommeil et forcés de se livrer à des relations sexuelles en groupe et soumis à un chantage avec des «garanties» qu’ils avaient fournies sous la forme de photos, de vidéos ou d’informations incriminantes sur eux ou leurs familles.

Raniere a également puni de jeunes femmes, dont une adolescente qui, selon les procureurs, a été détenue dans une pièce pendant deux ans en guise de punition parce qu’elle avait montré un intérêt romantique pour un autre homme.

Le mois dernier, Raniere a affirmé que sa vie « pourrait ne pas être longue » et craint d’être tué en prison.

Raniere purge actuellement une peine au Brooklyn Metropolitan Detention Center. Mais alors que la perspective d’être transféré avec la population générale d’une prison à sécurité maximale se profile, il a expliqué au journaliste Frank Parlato, du rapport Frank, qu’il craignait pour sa vie en raison de sa «situation dangereuse».

Le Bureau des prisons est en train d’organiser le placement permanent de Raniere où il purgera sa peine pour une longue liste d’infractions, y compris le trafic sexuel d’enfants et le complot en vue de commettre des travaux forcés.