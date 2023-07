Jane Birkin, icône de la mode, chanteuse et actrice, est décédée à 76 ans

Jane Birkin, la célèbre chanteuse et actrice britannique qui a transformé la culture française, est décédée à 76 ans à Paris. Reconnu comme une icône de style, l’emblématique sac Hermès Birkin, introduit en 1984, porte le nom de l’artiste.

Le ministère français de la Culture a tweeté que Birkin était décédée dimanche, la qualifiant d' »icône francophone intemporelle ». La ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, a partagé son chagrin sur les réseaux sociaux, écrivant « Jane B était la malice, l’élégance impertinente, l’emblème jamais démodé de toute une époque, une voix murmurante qui reste notre idole », dans un tweet traduit en Anglais.

Installée en France, Birkin était connue pour sa relation amoureuse et musicale avec le musicien français Serge Gainsbourg, avec qui elle a chanté la chanson sensuelle « Je t’aime moi non plus ». la chanson a ensuite été interdite en Italie en raison de la dénonciation du titre par le Vatican.

Le style Birkin affiché dans les années 1960 au début des années 1970 – cheveux longs avec frange, jeans et hauts blancs, robes en tricot et sacs panier – reste le paradigme du chic français pour de nombreuses femmes dans le monde. Elle a également joué dans plusieurs films à prédominance française.

JANE BIRKIN RAPPELLE SA CHANSON SCANDALEUSE AVEC L’AMANT SERGE GAINSBOURG QUI A BASCULÉ LE VATICAN: « C’ÉTAIT BIEN AMUSANT »

Bien que Birkin et Gainsbourg se soient séparés en 1980, elle est restée sa muse. Les deux partagent une fille ensemble, Charlotte Gainsbourg, également chanteuse et actrice.

Birkin partage également la fille et chanteuse Lou Doillon avec le cinéaste français Jacques Doillon, ainsi que feu Kate Barry, une photographe acclamée, avec le compositeur britannique John Barry. Elle a précédé sa mère de dix ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ces dernières années, la santé de Birkin avait été une préoccupation, l’obligeant à annuler des émissions après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral en 2021. Après s’être cassé l’omoplate en mars, Birkin a de nouveau annulé ses émissions.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les représentants de Birkin, Gainsbourg et Doillon n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

La cause du décès est inconnue pour le moment.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.