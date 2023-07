Jane Birkin, actrice et chanteuse, est décédée à l’âge de 76 ans

Le préféré des Français »petite anglaise», la chanteuse et actrice d’origine britannique Jane Birkin, est décédée chez elle à Paris à l’âge de 76 ans.

Le président français, Emmanuel Macron, a rendu hommage à Birkin, affirmant qu’elle « incarnait la liberté et chantait les plus beaux mots de notre langue ».

« Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue un héritage de chansons et d’images qui ne nous quitteront jamais », a tweeté Macron.

Élisabeth Borne, la première ministre, a déclaré: « C’était une icône inoubliable, avec une voix unique et un charme. »

En France, Birkin était la « petite fille anglaise » qui est venue à Paris dans les années 1960, a rencontré le légendaire auteur-compositeur-interprète français Serge Gainsbourg et est devenue avec lui l’un des couples de célébrités les plus célébrés de l’époque, acquérant une notoriété internationale avec la chanson érotique Je t ‘aime… moi non plus.

Birkin a chanté, écrit, joué et composé et était considérée dans sa patrie d’adoption comme une icône de la musique française à part entière.

Le Monde a écrit : « La vie de Birkin, à part Gainsbourg, a été une aventure sans faille – disques, films, théâtre, coup de foudre et coups durs. »

Elle avait été forcée de reporter des concerts à Paris prévus en mai après s’être cassé l’épaule en mars 2022. Cela faisait suite à une autre série de spectacles annulés après que Birkin eut un accident vasculaire cérébral en septembre 2021.

« J’ai toujours été un grand optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour pouvoir être à nouveau sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec toi », a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’époque.

Elle a été retrouvée morte chez elle à Paris, ont rapporté les médias français.

Birkin est né à Londres le 14 décembre 1946 d’une mère actrice et d’un père officier de marine. À 17 ans, elle épousa le compositeur de James Bond John Barry, un mariage qui ne dura que trois ans.

Elle est catapultée vers la gloire après avoir joué dans le film Blow-Up en 1966 avant de traverser la Manche en 1968, à l’âge de 22 ans, pour jouer dans la comédie romantique satirique Slogan aux côtés de Gainsbourg, qui avait 18 ans son aîné.

La chanteuse et actrice britannique Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans à Paris.

C’est le début d’une relation de 13 ans à l’écran et hors écran qui fera d’eux le couple le plus célèbre de France, mis en avant tant pour leur style de vie bohème et hédoniste que pour leur travail.

Bien qu’interdite à la radio dans plusieurs pays et condamnée par le Vatican en raison de ses paroles ouvertement sexuelles, leur chanson Je t’aime… moi non plus (« Je t’aime… moi non plus »), sortie en février 1969, remporte un succès mondial et atteint la première place du classement des singles britanniques.

Leur relation était fréquemment décrite comme « tumultueuse », et Birkin aurait écrit dans son journal de 2020 qu’il y avait eu de la violence. Au cours d’une de leurs rangées, Birkin s’est lancée dans la Seine après avoir jeté une tarte à la crème au visage de Gainsbourg.

Mais elle a fréquemment défendu l’homme avec qui elle est devenue si étroitement associée, notamment contre les accusations d’un chanteur selon lesquelles il était un « harceleur », dans une interview au Times en 2020.

« Lui et moi sommes devenus le couple le plus célèbre de cette étrange manière à cause de Je t’aime et… il est resté mon ami jusqu’au jour de sa mort. Qui pourrait demander plus? » Birkin a déclaré à CNN en 2006. « Alors Paris est devenu ma maison. J’ai été adopté ici. Ils aiment mon accent.

Birkin et Gainsbourg étaient ensemble depuis 12 ans et ne se sont jamais mariés. En 1971, ils ont eu une fille, Charlotte, qui est une actrice et chanteuse primée.

Ils se sont séparés en 1980 et Birkin est passé de rôles de films plus modestes à des productions d’art et d’essai, remportant trois nominations aux Césars – les Oscars français – à commencer par La Pirate en 1985.

Elle est apparue dans environ 70 films sous la direction de certains des plus grands réalisateurs français, dont Bertrand Tavernier, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Alain Resnais et James Ivory.

Certains de ses crédits d’acteur les plus célèbres incluent la comédie policière Kaleidoscope de 1966, une adaptation de 1978 de Agatha Christie’s Death on the Nile et le mystère Evil Under the Sun de 1982.

Gainsbourg a continué à écrire des chansons pour elle, dont Les dessous chic, sur la lingerie utilisée pour tenter de dissimuler une relation sur les rochers. « C’est la plus belle chanson sur la séparation que vous puissiez avoir », a déclaré Birkin dans une interview en 2018.

Son premier enfant, Kate Barry, une photographe de mode qui travaillait pour Vogue, est décédée en 2013 à l’âge de 46 ans. Birkin a eu une autre fille, la chanteuse Lou Doillon, issue de sa relation de 13 ans avec le réalisateur Jacques Doillon.

Jane Birkin (à droite) au festival de Cannes en 2021 avec sa fille, l'actrice, chanteuse et réalisatrice Charlotte Gainsbourg.

Au-delà du cinéma, son héritage comprend le nom du sac à main Hermès Birkin, lancé en 1984. Il serait né après une conversation entre Birkin et le directeur général d’Hermès, Jean-Louis Dumas, lors d’un vol Paris-Londres, le où ils ont discuté de la difficulté de trouver un sac qui pourrait répondre aux besoins de Birkin en tant que mère de deux enfants.

Elle a été nommée OBE en 2001 pour ses services d’acteur et ses relations culturelles franco-britanniques.

La chanteuse Portishead Beth Gibbons a dit: Je suis tellement triste d’apprendre que Jane Birkin est partie. Elle était une âme si belle, généreuse et gentille. Elle était l’une des personnes les plus agréables avec qui j’ai travaillé et m’a toujours mis à l’aise.

Alex Kapranos, le chanteur de Franz Ferdinand, a dit: « C’était une véritable icône, mais aussi une charmante sensible et drôle. Pouvoir jouer et enregistrer avec elle était un honneur total. Je l’ai vue pour la dernière fois se produire à l’Hôtel de Ville de Paris il y a un an et elle était toujours aussi magique.

La ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, a déclaré dimanche à la chaîne de télévision française BFM : « Ce départ est si triste. C’était une belle personne. »