Jane Birkin, actrice, chanteuse et icône du style, décède à 76 ans

Jane Birkin, l’actrice et chanteuse née à Londres qui a fait de la France sa patrie et a charmé le pays avec sa grâce anglaise, son style naturel et son activisme social, est décédée le 16 juillet à Paris. Elle avait 76 ans.

Mme Birkin était connue pour sa relation musicale et amoureuse avec le chanteur français Serge Gainsbourg, avec qui elle a enregistré le duo torride de 1969 « Je t’aime… moi non plus » (« Je t’aime… moi non plus »). La voix chantante éthérée aux accents britanniques de Mme Birkin s’est entrelacée avec le baryton bourru de Gainsbourg, et la chanson l’a aidée à se propulser vers une notoriété internationale, en tête des charts pop en Grande-Bretagne et en culminant au n ° 58 aux États-Unis. La chanson a été interdite en Italie après avoir été dénoncée dans le journal du Vatican en raison de ses paroles érotiques.