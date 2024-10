Jane Belau, animatrice de l’émission publique « The Belau Report », signe sa signature après 50 ans d’existence

26 octobre — ROCHESTER — Jane Belau a officiellement signé cette semaine en tant qu’animatrice de son émission d’affaires publiques éponyme à Rochester après avoir mené sa dernière interview, mettant ainsi fin aux 50 ans de son émission.

Belau a déclaré que « The Belau Report » lui manquerait, mais elle venait d’avoir 90 ans et le moment semblait venu de se retirer, une personne lui disant que « Vous devriez toujours être en tête ».

« Nous avons eu un bon parcours », a déclaré son producteur, Guy Hamernik, après que Belau ait terminé sa dernière interview enregistrée avec le candidat au président du conseil municipal de Rochester, Shaun Palmer, dans le centre des médias du Rochester Community and Technical College.

Pour une émission à si petit budget, Belau a frappé bien au-dessus de sa catégorie de poids, attrapant une liste étincelante de personnalités politiques au cours de ses cinq décennies de carrière, comprenant des présidents et des candidats à la présidentielle, des dirigeants étrangers, des personnalités du Congrès et des législateurs, des gouverneurs, des maires et des conseils municipaux. membres et commissaires de comté.

Les programmes d’accès public sont généralement connus pour leur contenu simple et sec axé sur la communauté. Mais entre ses mains, « The Belau Report » est devenu une plateforme plus grande, grâce à l’ambition de Belau, à sa personnalité grégaire et à son apparence époustouflante de qualité modèle. En fait, Belau était mannequin pour le magasin de vêtements et d’accessoires pour femmes Julius Estess de l’hôtel Kahler dans les années 1970.

Belau avait également un profil national en raison de son plaidoyer en faveur des personnes handicapées, une cause qui avait le soutien des démocrates et des républicains et l’a aidée à rassembler des invités de premier plan. Parfois, les dirigeants nationaux la recherchaient, comme ce fut le cas lorsque Belau obtint une exclusivité avec Ronald Reagan alors qu’il faisait campagne à Austin.

« Une dame m’a appelé de Riverside, en Californie et m’a dit : ‘Voudriez-vous interviewer le gouverneur (Reagan)’, et j’ai répondu : ‘Voudrais-je ! J’adorerais le faire' », a déclaré Belau.

Pendant un certain temps, Belau a enregistré son émission depuis Washington, DC, alors qu’elle travaillait pour une entreprise informatique.

Belau a déclaré qu’elle n’avait pas d’interview préférée ni d’invité politique. Ils étaient tous compétents. Et ils ne se seraient pas souciés ou n’auraient pas perdu leur temps avec un hôte qui leur était inconnu.

Belau connaissait et avait accès à un certain nombre de personnalités nationales et nationales et celles-ci l’ont aidée à avoir accès à d’autres.

Les personnalités politiques les plus performantes avaient une compréhension avisée des médias. Un jour, avant d’enregistrer une interview du sénateur Ted Kennedy, le légendaire législateur a voulu connaître les paramètres de l’interview : quel était le sujet ? De combien de temps disposons-nous ? Qui est notre public ?

« J’ai dit que notre sujet était la législation sur les déficiences développementales et que nous disposions de quatre minutes. Et il a parlé pendant trois minutes et 58 secondes », a déclaré Belau.

Une autre fois, Belau a interviewé le candidat républicain à la présidentielle et gouverneur de New York, Nelson Rockefeller. Elle a rappelé que Rockefeller s’était présenté à tous les caméramans avant de se tourner vers Belau. Rockefeller savait que les caméramans avaient le pouvoir de façonner l’apparence d’un invité devant un public, de lui donner « une belle apparence ou de vous faire paraître mauvais ».

Belau a également interviewé Mikhaïl Gorbatchev, qui a été le dernier dirigeant de l’Union soviétique.

« Il était très ordinaire. Très, très ordinaire. C’était un homme bien », a-t-elle déclaré.

Belau a déclaré qu’elle avait été « étonnée » du nombre de personnes qui l’ont remerciée pour son émission. Ils disent que son émission les a tenus informés des problèmes et des candidats aux élections. Ils demandent également si l’émission continuera avec un nouvel animateur. Elle aussi aimerait voir le spectacle continuer, mais elle ne sait pas si ce sera le cas.

« Je ne sais pas », a déclaré Belau. « J’ai mes favoris. L’un d’eux serait John Wade. Mais il n’a pas dit qu’il le ferait, parce que je pense qu’il équilibre sa propre charge de travail. »