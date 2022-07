Janai Norman de GMA arrêté pour avoir volé 418 $ de vêtements de créateurs dans un grand magasin pendant ses années universitaires folles

Janai Norman de GOOD Morning America a été arrêtée pour avoir volé 418 $ de vêtements de créateurs dans un grand magasin pendant ses folles années universitaires, a rapporté The Sun en exclusivité.

Selon un rapport de police de l’Illinois découvert par The Sun, Janai, aujourd’hui âgé de 33 ans, a été arrêté dans le grand magasin haut de gamme Von Maur en mars 2009, alors que le nouveau visage du bureau d’ancrage GMA n’était qu’un étudiant en deuxième année à l’Université du Missouri.

GMA

La nouvelle présentatrice de GMA, Janai Norman, s’est retrouvée du mauvais côté de la loi à l’université[/caption]

Département de police de Saint-Charles

Janai a été arrêtée pour vol alors qu’elle fréquentait l’Université du Missouri[/caption]

Département de police de Saint-Charles

Janai a été accusé de vol et condamné à 150 heures de service public[/caption]

Dans sa photo, Janai, qui n’avait que 20 ans à l’époque, portait un sweat-shirt de son école et un anneau dans le nez.

Selon le rapport de police, le présentateur et une deuxième jeune femme « sont entrés dans les cabines d’essayage, chacun avec six vêtements.

“Quand ils ont quitté les cabines d’essayage, ils n’avaient aucun vêtement entre les mains, et n’ont rien rapporté à l’espace de vente.”

Aucune marchandise n’a été laissée non plus dans leurs cabines d’essayage, selon le rapport.

Janai et la deuxième femme « sont passées devant tous les points de vente sans offrir de paiement pour les articles et sont sorties par les portes sud ».

C’est alors que l’équipe de prévention des pertes de Von Maur a rattrapé les femmes et elles ont été arrêtées.

Selon le rapport, ils ont été emmenés dans les bureaux du magasin où ils auraient tous deux reconnu le vol et remis les objets volés.

“Janai avait une paire de jeans MEK, deux hauts Lacoste, deux pièces d’un maillot de bain bikini et un maillot de bain une pièce dans son sac à main. La valeur totale des articles qu’elle a pris était de 418,50 $ », indique le rapport.

Le policier qui a répondu a affirmé : « Tous deux se sont excusés d’avoir tenté de voler les vêtements et voulaient une seconde chance. Ils ont tous deux fourni des déclarations écrites dans lesquelles ils ont admis le vol. »





Une fois en garde à vue, Janai et la deuxième jeune femme ont dit à l’officier “Ils n’avaient jamais volé à l’étalage auparavant et ne le feraient plus jamais”.

Ils ont tous deux été accusés de vol au détail.

Les archives judiciaires ont révélé que Janai avait finalement été condamné à 150 heures de travaux d’intérêt général.

Elle n’a pas eu à payer d’amendes judiciaires, selon les archives judiciaires.

NOUVEAU TRAVAIL, NOUVEAU TERRAIN

Avec ses années folles à l’université derrière elle, l’avenir de Janai s’annonce radieux.

La nouvelle présentatrice de GMA, qui a commencé son concert d’hébergement le week-end dernier, a investi 2,2 millions de dollars avec son mari Charlie pour un magnifique domaine dans la banlieue exclusive de Montclair, dans le New Jersey, en mai.

Comme The Sun l’a révélé précédemment, le magnifique manoir colonial de l’ancre a plus de 13 000 pieds carrés d’espace de vie, et la maison se trouve sur près d’un acre de propriété privée à Montclair, où Janai pourra se rendre facilement à New York pour son travail au Bureau de presse GMA.

Janai, qui a deux enfants avec son mari Charlie, aura beaucoup d’espace pour sa famille avec les généreuses six chambres et cinq salles de bains et demie de la maison, ainsi qu’un garage pour trois voitures.

Elle a gentiment remercié son mari alors qu’elle terminait son premier week-end de travail.

« Je dois aussi remercier rapidement mon mari. Quand je l’ai rencontré, il m’a dit : ‘reste avec moi gamin, je t’emmènerai ailleurs’. Tu avais raison Charlie. Je vous aime.”

DURANT DÉBUT

Lors de ses débuts, les fans ont jailli sur Janai.

Un fan a tweeté : « J’AIME Janai et je suis tellement heureuse qu’elle soit un élément permanent des week-ends GMA ! Rob Marciano me manque toujours.

“Il était TELLEMENT drôle avec l’équipe du week-end et se demandait pourquoi il n’était plus autant là.”

Un autre fan a ajouté: «Je pleure pendant que je regarde l’hommage de Janai Norman pour célébrer sa nomination au bureau d’ancrage du week-end GMA. Félicitations @janai!

« Hâte de regarder ! »

Janai partage le bureau des nouvelles avec Whit Johnson et la présentatrice de nouvelles Eva Pilgrim.

“TENSION”

Au cours de l’émission du matin, les téléspectateurs ont affirmé avoir remarqué une étincelle de tension entre les présentateurs du week-end.

Whit Johnson s’est tourné vers son nouveau co-présentateur et a déclaré: “C’est comme l’équivalent télévisé de mettre une bague dessus.”

Son commentaire faisait référence à la promesse de quelque chose comme une bague de fiançailles ou de mariage.

Les fans de GMA ont critiqué le commentaire « grossier » de Whit alors qu’un téléspectateur déclamait : « Était-ce déjà un commentaire grossier venant de Whit ? Allez, c’est juste son premier jour !

Google Maps

Janai a été arrêté pour vol présumé dans le grand magasin haut de gamme Von Maur[/caption]

GMA

Janai accueille GMA Weekend Edition avec Whit Johnson et Eva Pilgrim[/caption]