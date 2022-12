Jana Zakarneh : L’armée israélienne admet avoir tiré sur une Palestinienne de 16 ans, qualifiant cela d'”involontaire”

Jérusalem

CNN

—



L’armée israélienne a admis lundi que ses troupes avaient tiré sur Jana Zakarneh, une jeune Palestinienne de 16 ans décédée lors d’un raid en Cisjordanie occupée dimanche soir, affirmant qu’elle avait été tuée par des “tirs israéliens non intentionnels” visant des hommes armés. ”

“A la suite d’une première enquête, il a été déterminé que la jeune fille qui a été tuée a été touchée par un tir non intentionnel visant des hommes armés sur un toit dans la zone d’où la force a été tirée”, a indiqué le communiqué des Forces de défense israéliennes (FDI).

“Tsahal et ses commandants regrettent tout mal causé aux civils non impliqués, y compris ceux qui se trouvent dans un environnement de combat et à proximité immédiate de terroristes armés lors d’échanges de tirs”, poursuit le communiqué.

L’oncle de Jana, Majed Zakarneh, a déclaré lundi à CNN que sa nièce “avait reçu quatre balles, deux au visage, une au cou et une à l’épaule”.

L’armée israélienne « tirait lourdement partout. Jana était à l’intérieur de la maison avec sa famille et quand elle a entendu des gens crier, elle est allée sur le toit pour voir ce qui se passait », a déclaré Zakarneh.

« Vingt minutes après que les soldats aient quitté le quartier, son père est parti à sa recherche… Il l’a trouvée allongée sur le sol, le visage plein de sang », a déclaré Zakarneh.

S’exprimant avant que Tsahal n’admette sa responsabilité, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu’il voulait exprimer « sa tristesse pour sa mort, comme pour toute mort de quelqu’un qui n’était pas impliqué dans le terrorisme, si tel était effectivement le cas ».

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA indique que deux autres Palestiniens ont été blessés et trois ont été arrêtés lors du raid. L’armée israélienne a confirmé que trois personnes avaient été arrêtées “soupçonnées d’implication dans le terrorisme”.

Une grève générale a été déclarée à Jénine lundi après le meurtre de Jana, a indiqué WAFA, ajoutant que “des centaines de personnes” sont descendues dans la rue pour protester contre “l’agression israélienne en cours”.

Dans un communiqué publié lundi, le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a appelé la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, « à enquêter sur les crimes de l’occupation et à mettre Israël sur la liste noire ». Gamba est actuellement en visite en Cisjordanie et à Gaza.

“Le meurtre de l’enfant Jana Majdi Zakarneh s’ajoute aux horribles meurtres d’enfants que les soldats de l’occupation continuent de commettre”, a déclaré Shtayyeh.

La mort de Zakarneh porte à 166 le nombre total de Palestiniens tués en Cisjordanie occupée jusqu’à présent en 2022, un niveau jamais vu depuis plus d’une décennie, selon le ministère palestinien de la Santé. Israël affirme que la plupart des tués étaient des militants ou s’engageaient violemment avec des soldats. Mais des groupes de défense des droits de l’homme affirment que des passants ont également été tués.

Israël a également enregistré le plus grand nombre de décès dus à des attaques palestiniennes cette année en près de 20 ans, avec 31 morts.

L’armée israélienne a déclaré dans son communiqué avoir arrêté trois personnes lors du raid.

“Les forces de sécurité ont appréhendé trois personnes recherchées soupçonnées d’implication dans le terrorisme”, indique le communiqué.

Selon Tsahal, les suspects ont lancé des explosifs et tiré sur les soldats de Tsahal, qui ont riposté par des « tirs réels ». Aucun blessé des FDI n’a été signalé.

Jeudi, un garçon de 16 ans est mort après avoir été abattu par les forces israéliennes à Ramallah, selon un communiqué séparé du ministère palestinien de la Santé la semaine dernière.

« Al-Rimawi, 16 ans, a été blessé par deux balles dans le dos. Le premier est sorti de sa poitrine et le second est sorti de l’abdomen », indique ce communiqué.

Tsahal a déclaré dans un communiqué que les soldats israéliens « ont tiré sur des suspects » pour avoir jeté des pierres et des bouteilles de peinture sur des véhicules « mis en danger la vie des passants » près de la ville d’Aboud à Ramallah.