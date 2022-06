JANA remporte deux sièges au conseil d’administration de la société de logiciels New Relic. C’est ce qui peut être devant

Commentaire d’activiste : JANA est un investisseur activiste très expérimenté, fondé en 2001 par Barry Rosenstein. L’entreprise s’est fait un nom en prenant des positions activistes profondément étudiées avec des plans bien conçus pour une valeur à long terme. Rosenstein a qualifié sa stratégie d’activiste de « V au cube ». Les trois « V » étaient (i) la valeur : acheter au juste prix ; (ii) votes : savoir si vous avez les votes avant de commencer une course aux procurations ; et (iii) une variété de façons de gagner : avoir plus d’une stratégie pour augmenter la valeur et sortir d’un investissement. Cela a bien fonctionné pour eux jusqu’en 2008 lorsque les 19 13D qu’ils ont déposés avaient une période de détention moyenne de 23 mois et un rendement moyen de 39,4 % contre 9,9 % pour le S&P 500 pendant ces périodes de détention. Depuis 2008, ils ont progressivement déplacé cette stratégie vers celle que nous caractérisons comme les trois « S » (i) cours des actions – acheter au bon prix ; (ii) activisme stratégique – vente d’entreprise ou scission d’entreprise ; et (iii) des conseillers vedettes/nominés – s’alignant sur les principaux dirigeants de l’industrie pour les conseiller et si nécessaire siéger au conseil d’administration. Depuis 2008, leur période de détention moyenne avec cette philosophie a été d’environ neuf mois, mais aussi relativement fructueuse – avec un rendement moyen de 16,2 % contre 9,4 % pour le S&P 500 sur la période de détention moyenne de neuf mois.

Sur 6 juin , JANA et la société ont conclu un accord de coopération, en vertu duquel la société a convenu d’accepter la démission des administrateurs actuels Adam Messinger, Dan Scholnick et Jim Tolonen du conseil d’administration et de nommer Kevin Galligan (associé et directeur de la recherche de JANA Strategic Investments ) et Susan D. Arthur (PDG de CareerBuilder) en tant qu’administrateurs du conseil. JANA a accepté de retirer son avis de nomination d’administrateur du 20 mai et de se conformer à certaines dispositions de statu quo habituelles.

JANA n’est pas la première militante à s’engager avec New Relic. L’été dernier, Engaged Capital et New Relic ont conclu un accord inhabituel, en vertu duquel Radhakrishnan (« RK ») Mahendran, associé chez HMI Capital, le principal actionnaire de la société, a été nommé au conseil d’administration en tant qu’administrateur pour un mandat expirant en 2023. réunion annuelle. En octobre 2021, Engaged a publié une présentation soulignant sa conviction que la sous-performance de l’entreprise était due à des problèmes liés à sa technologie et à sa stratégie produit, à des lacunes de produit dans des domaines clés, à l’orientation client et à des lacunes / rotation élevée de la direction. Ils ont estimé que bon nombre de ces problèmes historiques avaient été résolus, y compris un nouveau PDG et une nouvelle équipe de direction, et que les efforts de redressement commençaient à montrer des progrès. Cependant, New Relic se négociait toujours avec une décote importante par rapport à ses pairs – 6x EV/Revenu contre 20x et 37,5x pour les pairs Dynatrace et Datadog, respectivement. Le plan d’Engagés ne s’est pas déroulé comme ils l’avaient espéré, avec une baisse de 23,30% depuis la date de leur règlement contre -4,84% pour le S&P 500 sur la même période. Cela a clairement attiré l’attention de JANA, qui sera en bien meilleure position pour créer de la valeur pour les actionnaires avec l’un de ses propres partenaires au conseil d’administration.

JANA s’est contenté de deux sièges au conseil d’administration ici, un pour Kevin Galligan, partenaire et directeur de la recherche de JANA Strategic Investments, et un pour Susan D. Arthur, PDG de CareerBuilder. Ceci est conforme à la stratégie activiste de JANA – acheter à un bon prix là où il y a une opportunité d’activisme stratégique et d’activisme opérationnel en collaboration avec un directeur ayant une expérience industrielle ou opérationnelle. La présence d’Arthur et de Galligan au conseil d’administration ajoute des représentants au conseil d’administration ayant une expérience à la fois opérationnelle et financière/stratégique pour donner le plus de flexibilité dans le choix de la voie qui crée le plus de valeur pour les actionnaires. JANA a une expérience récente dans ces deux domaines dans le secteur de la technologie – leurs campagnes les plus récentes dans le secteur sont Zendesk, où ils se sont opposés avec succès à la fusion ZEN/MNTV et cherchent maintenant des sièges au conseil d’administration ; et Vonage et Perspecta, où ils ont plaidé avec succès pour la vente de l’entreprise dans les deux cas.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.