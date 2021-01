Comme Jana Kramer le dire, « littéralement en un clin d’œil … c’est à quelle vitesse un enfant pourrait être pris. »

le Danser avec les étoiles alun et maman de deux enfants ont eu une fâcheuse frayeur le lundi 4 janvier et ont depuis pris les médias sociaux, utilisant cette expérience comme un rappel brutal pour les autres parents.

Comme elle l’a expliqué sur Instagram, Kramer était dans un parc avec son mari Mike Caussin et leurs deux enfants, Jolie, 4 et Jace, 2, quand « la chose la plus effrayante absolue » s’est produite là-bas. «Nous avons emmené les enfants parce que c’était une belle journée et nous devions sortir et les emmener dans un parc que nous connaissons et aimons», a-t-elle expliqué. «Nous descendions les toboggans, nous balançions et nous passions un bon moment. Jolie a rencontré une petite fille adorable et ils ont commencé à courir. Je regarde mes enfants comme des faucons mais Jolie courait dans la salle de jeux, donc c’était parfois difficile de voir Inutile de dire que j’avais toujours une montre sur elle. «

Cependant, dans un bref instant, Jana a fait face à une peur inoubliable. «J’ai redescendu le toboggan avec Jace et j’ai vu Jolie courir à nouveau avec sa douce amie. Mike patrouillait aussi mais nous avons tous les deux descendu le toboggan avec Jace parce que Jolie courait partout», a-t-elle décrit. « Mais la minute suivante, une dame s’est approchée de moi et m’a dit: » Votre fille vient de monter dans un SUV blanc « . Mon cœur est allé droit dans mes tripes et j’ai dit QUOI? !!! »