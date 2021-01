Jana Kramer est devenu franc avec Tiger Woods‘ancienne maîtresse Rachel Uchitel sur elle et son mari Michael Caussinle podcast de, Pleurnicher.

L’ancien One Tree Hill star a longtemps été ouvert sur la façon dont son mariage avec Michael a été entaché en raison de son infidélité. Le couple a travaillé sur ces problèmes dans leur relation et a même publié le livre Le bon combat: vouloir partir, choisir de rester et la pratique puissante pour aimer fidèlement ensemble sur leur voyage.

Cependant, dans l’épisode du 17 janvier de leur podcast, Jana a admis qu’elle «déteste» toujours Rachel, qui est apparue dans le documentaire de HBO. tigre à propos de la disgrâce du golfeur.

Avant que Rachel ne soit invitée sur leur podcast, Jana a dit à Michael: « Je la déteste, honnêtement. C’est vraiment méchant à dire. Je ne la connais pas. Elle est le visage de quelqu’un d’autre que je déteste. C’est là que je me sens mal, Je ne connais pas son histoire. «

Elle a ajouté: « Elle est le visage de quelqu’un que je n’aime pas. Ça va être difficile pour moi de prendre la photo de qui je suis en train de me représenter et de la voir. »