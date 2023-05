Jana Kramer s’est fiancée à Allan Russell après 6 mois de fréquentation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA

Les cloches du mariage sont dans l’air ! Jana Kramer a révélé qu’elle s’était fiancée à son petit ami Allan Russel dans un post Instagram le jeudi 25 mai. L’actrice, 39 ans, a partagé des photos, que vous pouvez voir ici, montrant sa superbe bague de fiançailles de l’ancien footballeur écossais, 42 ans. Jana avait taquiné qu’elle ferait un gros annonce sur son podcast Gémissez, et il est clair que c’était un engagement très excitant.

Sur les photos, Jana et Allan étaient vêtus de noir. Ils comprenaient des plans d’eux se regardant tous les deux et de la chanteuse se blottissant contre son nouveau fiancé. Elle a également partagé une photo d’elle entre ses deux enfants Jolie, 7, et Jacé, 4, exhibant sa bague. Jana a également montré des post-it où Allan lui avait écrit un message d’amour. « Je t’aime. Vous êtes spécial et vous méritez la fin heureuse », a-t-il écrit. Elle a également partagé l’une des photos sur son histoire Instagram et a écrit: « L’amour gagne toujours. »

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Elle a également annoncé les fiançailles avec un épisode très excitant de Gémissez, simplement intitulé « Jana’s Engaged Part 1 ». Avant l’épisode, elle a construit le suspense avec des teasers. « J’ai eu quelques choses dont je n’ai pas parlé parce que, vous savez, je veux juste le faire quand je serai prête », a-t-elle déclaré.

Les fiançailles surviennent quelques mois seulement après que Jana et Allan ont commencé à sortir ensemble. Le couple a rendu public leur relation pour la première fois lorsque Jana a partagé une photo d’eux deux se rapprochant l’un de l’autre en janvier. Depuis qu’Allan est écossais, elle a parlé d’aller lui rendre visite et de se sentir « heureuse » dans un épisode du Se plaindre podcast à l’époque. « Je ne peux pas revenir parce que, tu sais, les week-ends [with the kids] et, vous savez, il y a des choses que je ne pouvais pas réorganiser et en ce moment avec son travail, il ne peut pas venir », a-t-elle déclaré. «Je vais devoir faire plus de la majeure partie du vol pour les prochains mois. Mais je suis excité à ce sujet. Et vous savez, dans trois semaines, je l’espère, je serai de retour.

Allan sera le quatrième mari de Jana. Elle a d’abord été mariée Michel Gambin pendant des mois en 2004, mais ils se sont séparés en raison de violences domestiques. Michael a été reconnu coupable de tentative de meurtre en 2005, par Personnes. Elle a épousé l’acteur Jonathan Schaech en 2010, mais ils ont divorcé l’année suivante. Son troisième et plus long mariage était avec un ancien joueur de la NFL Mike Caussin. Le couple s’est marié de 2015 à 2021 et partage leurs deux enfants. Jana a publiquement accusé son ex-mari de l’avoir trompée à plusieurs reprises.

Plus à propos Jana Kramer

Lien connexe En rapport: Allan Russell : 5 choses à savoir sur le nouveau petit ami écossais de Jana Kramer

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.