Jana Kramer se met dans l’ambiance de Noël avec ses enfants après son divorce avec Mike Caussin

Jana Kramer se met dans l’ambiance des fêtes avec ses enfants Jace et Jolie, qu’elle partage avec son ex-mari Mike Caussin.

Kramer s’est rendue sur Instagram pour partager des photos d’elle et de ses deux enfants visitant le Père Noël et Mme Noël parmi d’autres festivités de vacances.

La chanteuse country a également expliqué à quel point son Noël était un peu différent cette année, étant donné que ses enfants partageaient le temps entre elle et son ex-mari.

JANA KRAMER DIT QUE L’EX-MARI A TROMPÉ AVEC PLUS DE 13 FEMMES

“Je vais chercher les enfants le jour de Noël. Je vais quelque part parce que je n’ai pas les enfants pendant une semaine”, a-t-elle expliqué. Histoire Instagram par personnes.

“Alors, je reviendrai de ces vacances [on] Réveillon de Noël. Mais je vais juste prétendre que c’est un jour normal et pas le réveillon de Noël parce que ça va me rendre triste”, a poursuivi l’ancienne actrice de “One Tree Hill”.

Kramer a également expliqué comment elle ajustait ses projets de vacances cette année afin qu’elle puisse toujours pratiquer les traditions de la veille de Noël avec ses enfants, même si elle ne les aura pas avec elle avant le jour de Noël.

“Je vais les chercher le jour de Noël à midi, puis ce sera la veille de Noël, alors nous allons sortir les biscuits pour le Père Noël, nous allons laisser la lettre et les trucs pour les rennes et le Père Noël parce que c’est magique – et il va venir le soir de Noël”, a déclaré Kramer.

Kramer a annoncé son divorce avec Caussin en avril 2021, et le divorce a été finalisé en juillet.