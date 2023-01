Jana Kramer s’associe à un nouveau petit ami après que son ex-mari a trompé plus de 13 femmes : “Se sent différent”

Jana Kramer a révélé qu’elle s’était rapprochée d’un nouvel homme.

Lors de son dernier épisode de podcast, la femme de 39 ans a donné aux auditeurs un aperçu de sa vie amoureuse.

“Je ne sais pas si c’est ma personne pour toujours … Mais … je ne vais pas repousser l’amour juste parce que j’ai déjà été blessé. Je vais l’embrasser”, a déclaré Kramer à son sujet. Podcast “Wine Down”.

En octobre dernier, l’ancienne de “One Tree Hill” a avoué que son ex-mari Mike Caussin l’avait trompée avec plus de 13 femmes pendant leur mariage de près de six ans.

Kramer et l’ancien joueur de la NFL partagent deux enfants ensemble Jolie, 6 ans, et Jace, 4 ans.

Elle a admis sur “Red Table Talk” qu’elle “était devenue vraiment folle” pendant leur divorce.

Pendant ce temps, Kramer a déclaré qu’elle sortait avec un amoureux écossais et a ajouté qu’il travaillait en Angleterre.

“Je vais m’amuser, et si ça ne marche pas, eh bien, vous savez quoi, je vais apprendre beaucoup de leçons… Je me suis beaucoup amusée en cours de route”, a-t-elle déclaré à son sujet. podcast.

Kramer a ajouté que le couple s’était connecté sur une application de rencontres et qu’elle avait voyagé à travers le monde pour le voir.

Elle a fait part de ses réserves quant à la façon dont la relation entre les deux fonctionnerait puisqu’ils vivent dans des pays différents. Kramer était également préoccupée par les problèmes de rencontres en tant que mère célibataire avec deux enfants à Nashville.

Cependant, l’auteur de “The Good Fight” a tenté sa chance.

“C’est juste différent, et encore une fois, si ça ne marche pas… Je déteste dire ça… mais je suis réaliste… au point où je veux que les gens sachent que quoi qu’il arrive… tout ira bien, et vous ne sera pas seul et laisser entrer l’amour, que tu sois blessé ou que ce soit pour toujours… c’est… quelque chose que j’ai vraiment réalisé.”

L’interprète de “I Got the Boy” a continué à parler franchement de sa relation et a dit qu’elle avait rendu visite à son nouveau copain pendant une semaine en décembre dernier.

Elle a poursuivi en disant que pendant leur relation à distance, elle espère s’envoler à l’étranger pour le revoir dans trois semaines.

“Je suis heureux. … Et c’est vraiment agréable … Je ne veux pas mettre trop de pression dessus, et je veux juste en profiter.”

Kramer a fait allusion à un “œuf de Pâques” de qui est son nouveau partenaire et a souligné que son producteur de podcast lui avait suggéré une fois de sortir avec un athlète qui pratiquait le même sport que son nouveau mec.

Les fans ont depuis spéculé sur l’identité de son nouveau petit ami et ont fait plusieurs suppositions dans la section des commentaires sur le compte de médias sociaux de son podcast. Certains pensent que Kramer sort peut-être avec un athlète à Londres.

“Ça va être dur. Je n’ai jamais fait de longue distance… Mais encore une fois, j’apprécie juste d’être heureux… J’apprendrai des choses que ça marche ou non, et je pense que c’est la pièce qui Je sais de toute façon… Je vais bien.”