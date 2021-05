Jana Kramer «  s’appuie sur Kristin Cavallari pour obtenir du soutien  » après avoir demandé le divorce de Mike Caussin, un «  accro au sexe infidèle  »

JANA Kramer compte sur le soutien de sa bonne amie Kristin Cavallari alors qu’elle se prépare à divorcer de son mari «accro au sexe infidèle» Mike Caussin.

La chanteuse de musique country a annoncé à la fin du mois dernier qu’elle n’avait «plus rien à donner» après six ans de mariage avec le joueur des Jaguars de Jacksonville.

Kristin a soutenu Jana pendant son divorce[/caption]

Jana, 37 ans, s’est appuyé sur sa famille et ses amis pendant cette période difficile, y compris la star de The Hills Kristin Cavallari.

La mère de deux enfants utilisera le même avocat que son copain, qui s’est également séparé de son mari Jay Cutler l’année dernière.

Une source a dit Nous hebdomadaire dimanche: « Jana utilise le même avocat que Kristin utilise pour son divorce, donc Kristin a beaucoup de conseils à offrir à Jana, d’autant plus que cela fait un an maintenant. »

Les deux femmes vivent toutes les deux à Nashville, dans le Tennessee, et elles se sont croisées pour la première fois en 2009 sur le plateau de la comédie Spring Breakdown.

Le chanteur country a déposé le 20 avril[/caption]

Elle a cité « l’adultère » comme raison du dépôt[/caption]

« Jana et Kristin discutent toujours de leurs enfants et de leur maternité, alors maintenant Kristin peut sûrement l’aider avec des trucs de maman célibataire puisqu’elle est déjà une professionnelle dans ce domaine », a expliqué l’initié.

Jana et Mike se sont mariés en 2015, et partager deux enfants, sa fille Jolie, cinq ans, et son fils Jace, deux ans.

Kristin et Jay se sont mariés de 2013 à 2020 et sont maintenant coparents de leurs trois enfants Camden, huit ans, et Jaxon six, et Saylor, cinq.

Au cours du week-end, Jana a admis que ses enfants ramènent la «lumière» dans sa vie pendant son «deuil».

Les enfants de Jana l’ont également aidée dans le processus de « deuil »[/caption]

Elle partage les deux petits avec Mike[/caption]

La star de One Tree Hill a posté une photo avec les deux tout-petits alors qu’ils profitaient d’une journée ensoleillée dans le parc.

Elle a légendé sa photo: «Le soleil est bon pour tout le monde. Je dois être honnête il y a 2 semaines, le soleil était la dernière chose que je voulais voir… mais à travers le deuil, vous commencez à voir la lumière… même si c’est une faible lumière c’est toujours quelque chose pour lequel je serai reconnaissant.

«Mais je serai éternellement reconnaissant pour ces deux et la lumière éternelle qu’ils ajoutent à ma vie.»

Jana a été très ouvert avec ses fans pendant le processus de divorce et a récemment profité de ses histoires Instagram pour remercier le public de son soutien.

Jana a remercié ses fans pour leur soutien pendant le processus[/caption]

Elle a cherché une « thérapie » pour récupérer[/caption]

«Hé les gars, c’est bizarre d’être de retour ici. Je veux juste dire merci pour tous les commentaires et les DM et l’amour », a-t-elle jailli.

Elle a également discuté de la façon dont les soins personnels et la thérapie aident à son rétablissement, alors qu’elle cherche une nouvelle «normalité».

«Je dois commencer à m’habituer à ma nouvelle normalité et je suppose que je me pardonne de ne pas encore vraiment savoir marcher là-dessus. Vous connaissez? » elle a exprimé.

«J’essaie de vraiment plonger dans les livres et mon thérapeute et de ne pas mettre un pansement (sic) sur les choses parce que pour grandir pleinement, vous devez pleurer et guérir.

L’actrice a de grands espoirs de revenir à la « normalité »[/caption]

Mike souffre de « dépendance sexuelle » et a trompé Jana à plusieurs reprises tout au long de leur mariage[/caption]

«Donc, je suis, vous savez, j’essaie d’être vraiment conscient de cela et de ne pas me distraire avec ceci, cela et l’autre», a avoué le chanteur.

«Mais je veux commencer à retrouver une certaine normalité, même dans ma nouvelle normalité. C’est donc avec vous les gars. Mais merci encore, cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez.





Jana a demandé le divorce de joueur de football Mike Caussin pour «conduite conjugale inappropriée, différences irréconciliables et adultère », comme indiqué dans son dossier.

Le bout serré avait trompé sa femme à plusieurs reprises pendant des années et, en 2016, il est entré dans un centre de traitement pour dépendance sexuelle.