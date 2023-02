Jana Kramer révèle qu’elle a trouvé “l’amour” après que son ex-mari ait trompé plusieurs femmes

Depuis qu’ils ont rendu leur romance publique, Jana Kramer et Allan Russell ne ralentissent pas sur les réseaux sociaux.

Lundi, l’ancien de “One Tree Hill” s’est rendu sur TikTok pour partager une vidéo du duo jouant au jeu de défi d’un couple où ils ont révélé qui avait dit “je t’aime” en premier.

Le jeu comportait une série de questions avec Kramer et Russell désignant la personne qui, selon eux, correspondait le mieux au sujet.

Lorsqu’on leur a demandé qui était intéressé en premier et qui a dit “je t’aime” en premier, les deux parties se sont pointées du doigt.

Russell et Kramer n’étaient pas en désaccord sur l’ensemble du jeu, tous deux désignant Russell lorsqu’on lui a demandé qui est le plus protecteur et qui mange le plus. Kramer était considéré comme celui qui nettoyait le plus et dépensait le plus d’argent.

L’ancien joueur du North Carolina FC s’est moqué du fait que sa petite amie était la plus ennuyeuse et celle qui déclenche le plus de disputes.

Le mois dernier, Kramer a donné un aperçu de la relation du couple sur son podcast “Whine Down”.

“Je ne sais pas si c’est ma personne pour toujours… Mais… je ne vais pas repousser l’amour juste parce que j’ai déjà été blessée. Je vais l’embrasser”, a-t-elle dit. “Je vais m’amuser. Et si ça ne marche pas, eh bien, tu sais quoi ? Je vais apprendre beaucoup de leçons. Et je me suis beaucoup amusé en cours de route.”

Après l’épisode du podcast, Kramer et Russell sont devenus officiels d’Instagram. “Là où tout a commencé… Et puis, c’est tellement nous… qui essayons de prendre une photo”, a écrit l’actrice en légende de la jolie photo du duo au centre-ville de Nashville, dans le Tennessee.

En octobre dernier, l’ancienne de “One Tree Hill” a affirmé que son ex-mari Mike Caussin l’avait trompée avec plus de 13 femmes pendant leur mariage de près de six ans.

Kramer et l’ancien joueur de la NFL partagent deux enfants ensemble Jolie, 6 ans, et Jace, 4 ans.