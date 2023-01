Jana Kramer révèle qu’elle a “peur” de fusionner des familles avec un nouveau petit ami après l’infidélité de son ex

Jana Kramer s’inquiète pour l’avenir de sa famille.

Lors de son dernier épisode de podcast, la femme de 39 ans a avoué à ses auditeurs qu’elle était “terrifiée” à l’idée de fusionner les familles avec son nouveau petit ami.

Bien qu’elle n’ait pas révélé publiquement son identité, elle s’est ouverte sur leur relation et a souligné qu’il était aussi un parent.

JANA KRAMER S’ASSOCIE AVEC UN NOUVEAU PETIT AMI APRÈS QUE L’EX-MARI AIT TROMPÉ AVEC PLUS DE 13 FEMMES: “SENTIR DIFFÉRENT”

“J’ai fait du très bon travail en ne présentant pas les enfants aux gens, et évidemment ils n’ont pas rencontré le nouveau petit ami. Cela dit, le petit ami et moi parlons de choses futures”, a déclaré Kramer sur son “Whine Down ” podcast.

L’ancienne de “One Tree Hill” a discuté du sujet des plans futurs avec son petit ami tout en évoquant les récents commentaires de Jennifer Lopez sur ses familles fusionnées avec son mari Ben Affleck.

“Dans mon esprit… ça me rend excité, et ça me fait aussi peur… on ne sait jamais, n’est-ce pas ? Et avec les enfants, je ne veux pas qu’ils soient dans un endroit où leur sol n’est pas aussi stable que possible… Je Je veux qu’ils soient si sûrs et solides, et je m’en charge”, a-t-elle ajouté.

JANA KRAMER ” A PRIS UNE CHAUVE-SOURIS ” AUX ARTICLES DE L’EX-MARI, A REMARQUÉ ” DES DRAPEAUX ROUGES ” APRÈS AVOIR TRICHÉ AU COURS DU PREMIER MOIS DE RENCONTRE

En octobre dernier, Kramer a avoué que son ex-mari Mike Caussin l’avait trompée avec plus de 13 femmes pendant leur mariage de près de six ans.

Kramer et l’ancien joueur de la NFL partagent deux enfants ensemble, Jolie et Jace.

Sur son podcast, Kramer a noté qu’elle hésitait à retomber amoureuse et qu’elle ne voulait pas que l’histoire se répète après sa relation tumultueuse avec son ancien partenaire.

JANA KRAMER DIT QUE L’EX-MARI A TROMPÉ AVEC PLUS DE 13 FEMMES

“Bien sûr, je veux croire en ce véritable amour… un côté de moi est comme” l’amour de ma vie, je suis tellement excité. Je vais me marier et je vais avoir une famille. ” Il y a ce morceau.”

“Et l’autre côté est ‘Jana sois réelle, des choses arrivent. Cela peut se reproduire, oh mon Dieu.’ Ces doutes et ces peurs s’insinuent en quelque sorte”, a-t-elle fait remarquer.

La chanteuse country a partagé que son petit ami non identifié a des enfants “plus âgés” et s’inquiète de l’impact d’une éventuelle famille recomposée sur leur vie à l’avenir. Kramer a ajouté qu’elle est très protectrice envers ses enfants et qu’elle les mettra toujours en premier.

“Et puis toujours mon inquiétude… je me fiche de moi, mon cœur a été brisé un million de fois, je peux faire face à un autre cœur brisé… mes enfants, c’est une autre histoire. Ils sont plus âgés maintenant, ils comprennent mieux maintenant, “, s’est adressé l’animateur du podcast.

“C’est aussi un autre morceau… je me dis, ‘es-tu sûr [you know] pour quoi tu t’inscris?’ Vous entrez dans un enfant de 4 ans et un enfant de 7 ans [life]ils sont mon monde.”

Dans l’épisode précédent de Kramer de son podcast “Whine Down”, elle a été franche sur sa nouvelle relation à distance.

Kramer a révélé qu’elle sortait avec un amoureux écossais et a ajouté qu’il travaillait en Angleterre.

“Je vais m’amuser, et si ça ne marche pas, eh bien, vous savez quoi, je vais apprendre beaucoup de leçons… Je me suis beaucoup amusée en cours de route”, a-t-elle déclaré à son sujet. podcast.