Jana Kramer révèle la réaction de son ex Mike Caussin à ses fiançailles – Hollywood Life

Jana Kramer39 ans, a répondu à ce que son ex-mari Mike Caussin36 ans, pense à ses fiançailles avec son petit ami Allan Russel. La chanteuse country révélée dans l’épisode du 25 mai de son podcast Se plaindre que sa fille Jolie, 7 ans, est celui qui a annoncé la nouvelle à Mike via FaceTime. « Elle est comme, ‘Devine quoi, papa? Maman est fiancée ! » Jana a déclaré sur le podcast, par Hebdomadaire américain. « Et il est comme, ‘Aw, c’est sympa.’ J’aurais aimé le lui dire, mais je ne veux pas non plus que Jolie ait à cacher des secrets à son père. »

Jana, qui partage également son fils Jacques, 4 ans, avec Mike, a déclaré que son ex avait demandé à lui parler en privé pour la féliciter pour ses fiançailles. « Il était comme, ‘Hé, je suis vraiment content pour toi. Allan est un gars formidable », a partagé Jana. « En fait, j’ai commencé à pleurer parce qu’il a dit: » De toutes les personnes, tu mérites d’avoir quelqu’un qui t’aime et te respecte et tu le mérites. Il est comme, ‘Après tout ce que je t’ai fait subir, tu mérites ça plus que quiconque.’ Cela signifiait tellement pour moi qu’il ait dit cela.

Jana et Mike étaient mariés depuis plus de six ans lorsque Jana a demandé le divorce du joueur de la NFL en avril 2021. L’ancien couple était ouvert sur l’infidélité de Mike, qui était la principale raison de leur rupture. Jana est apparu sur Discussion de table rouge en octobre 2022 et a affirmé que Mike l’avait trompée avec « plus » de 13 femmes. Jana s’est mariée deux fois avant Mike. Elle s’est séparée de son premier mari, Michel Gambinen 2004 en raison de violence domestique, et il a ensuite été reconnu coupable de meurtre, par Personnes. Elle a épousé son deuxième mari, acteur Jonathan Schaech en 2010, mais ils ont divorcé l’année suivante.

Après trois mariages ratés, Jana a trouvé le bonheur avec Allan. Le couple a rendu public leur relation pour la première fois en janvier, lorsque Jana a partagé une photo d’eux deux se rapprochant l’un de l’autre. Jana a annoncé ses fiançailles avec l’entraîneur de football écossais sur Instagram le 25 mai. Sur son podcast, Jana a déclaré qu’elle « s’était en quelque sorte évanouie » quand Allan a proposé, mais elle se souvenait de lui avoir dit « tu es l’amour de ma vie », alors qu’il a posé la question.

