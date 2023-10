Jana Kramer et Mike Caussin reviennent sur leur relation tumultueuse.

Caussin, 36 ans, a retrouvé son ex-femme Kramer, 39 ans, pour dire leurs vérités sur leur précédent mariage.

“Vous ne méritez pas d’être défini par votre passé”, a commencé à expliquer Kramer sur son podcast “Whine Down”. “Les gens ne méritent pas d’être définis par les erreurs qu’ils ont commises.”

“Nous avons été si mauvais après le divorce pendant une bonne année… alors nous sommes arrivés à un bon endroit… et je me dis : ‘Je ne veux plus de cette énergie'”, a ajouté Kramer.

Kramer partage deux enfants avec Caussin ; Jolie et Jace. Le chanteur de musique country et l’ancien pro de la NFL ont été mariés pendant six ans avant de se séparer en avril 2021. Le couple a finalisé son divorce en juillet 2021.

Kramer a publiquement affirmé que Caussin l’avait trompée avec plus de 13 femmes et a admis qu’elle pensait que si elle était restée avec lui, il l’aurait “trompé pour toujours”.

Pendant ce temps, ses commentaires font suite à son récent livre, “Le prochain chapitre : Faire la paix avec des souvenirs difficiles, trouver l’espoir autour de moi et libérer l’espace pour les bonnes choses à venir”.

Caussin a admis qu’il était “sceptique” quant à la publication des mémoires de Kramer, mais a déclaré que “les choses ont tellement évolué” depuis leur séparation.

“Je fais plus confiance à notre relation maintenant que jamais. Et je crois Jana, quel est son point de vue et son récit”, a avoué Caussin. “Si je le lis, y a-t-il des choses qui me dérangeraient ? Absolument, bien sûr… Mais c’était il y a une toute autre vie.”

“J’ai utilisé Jana comme bouc émissaire… ‘Si je peux tout lui reprocher, ce n’est pas ma faute'”, a déclaré Caussin. “Et ce sont des taureaux —.”

“Je ne vous ai jamais entendu dire cela, et j’apprécie cela”, a réagi Kramer.

Depuis leur relation difficile, l’ancien athlète a partagé qu’il sortait avec quelqu’un après Kramer.

“Ouais, je vois quelqu’un en ce moment”, a partagé Caussin.

“Attends une minute, que s’est-il passé ?” » demanda Kramer.

“Les choses changent, les choses évoluent”, a répondu Caussin.

Bien que la nouvelle de l’infidélité de Caussin ait été rendue publique, il a déclaré que cela ne devrait pas avoir d’impact sur les personnes avec qui il sortirait à l’avenir.

“Ce n’est pas parce que mon passé est connu que tu as le droit de ne pas me faire confiance. N’est-ce pas ? Ce n’est pas juste.”

L’ancien de “One Tree Hill” a également tourné la page après avoir rompu avec Caussin.

Elle a surpris les fans en se fiançant avec Allan Russell, un ancien footballeur professionnel, après six mois de relation. Les deux attendent également un enfant ensemble.