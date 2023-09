Jana Kramer recommence avec un nouveau fiancé après que plusieurs aventures ont détruit son précédent mariage

Après quelques années tumultueuses de scandales et de chagrins, l’actrice et musicienne Jana Kramer se trouve désormais dans un endroit où elle est « très heureuse ».

La chanteuse country s’est entretenue avec Fox News Digital au iHeart Radio Music Festival à Las Vegas, où elle a partagé à quel point elle était « reconnaissante » d’attendre un nouveau bébé avec son nouveau fiancé.

« Je n’aurais pas pu écrire cette histoire. C’est une histoire qui a été écrite bien avant que je puisse même l’imaginer », a déclaré Kramer.

JANA KRAMER EST ENCEINTE APRÈS DES FIANÇAILLES SURPRISE APRÈS SA SÉPARATION DE L’EX-MARI TRICHEUR

« Je le laisse encore un peu pénétrer », a-t-elle déclaré à propos des changements qu’elle a traversés au cours des derniers mois. « Je commence à être émue lorsque je prends du recul et que je pense à tout cela. Et j’aurai probablement ce moment lorsque le bébé sera là, dans la nouvelle maison et avec ma nouvelle famille », a-t-elle expliqué.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Kramer s’est séparé de son ex-mari Mike Caussin en 2021 après la révélation du scandale de tricherie présumé de l’ancien membre rapproché de la NFL. Elle a ensuite choqué les fans en se fiançant avec Allan Russell, un ancien footballeur professionnel, après six mois de relation.

L’homme de 39 ans a révélé peu de temps après qu’il attendait un bébé. Le couple a depuis vendu l’ancienne maison de Kramer qu’elle partageait avec Caussin et a acheté un nouveau logement dans le Tennessee.

« La grossesse a été, vous savez, de haut en bas », a expliqué Kramer. « Il y a eu quelques frayeurs au début… avec les pertes que j’ai subies dans le passé. Je n’étais pas sûr… si bébé allait aller bien. Il y a eu des choses, mais encore une fois, ça a été génial. Et je suis juste je reste en quelque sorte positive et très reconnaissante », a-t-elle déclaré.

Kramer a été transparente sur ses précédentes luttes contre l’infertilité, ayant eu deux grossesses chimiques et trois fausses couches.

Elle partage les enfants Jolie, 7 ans, et Jace, 4 ans, avec Caussin.

REGARDER : JANA KRAMER « N’AURAIT PAS PU ÉCRIRE » SON HISTOIRE AVEC « NOUVELLE FAMILLE » APRÈS UN DRAMAME INTENSE DE DIVORCE

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’elle soit enceinte, Kramer dit qu’elle est toujours prête à « se lâcher » et à profiter du festival de musique iHeartRadio à Vegas.

« J’aime aussi jouer. Un peu de blackjack », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le festival présentait un large éventail de genres, de TLC à Lenny Kravitz et Tim McGraw.

REGARDER : SHERYL CROW A DIT À FOX NEWS DIGITAL QUELS DEUX INTERPRÈTES QU’ELLE A HÂTANT DE VOIR MONTER SUR SCÈNE AU FESTIVAL DE MUSIQUE IHEARTRADIO

L’interprète Sheryl Crow a déclaré à Fox News Digital que le festival était l’occasion de renouer avec certains de ses amis célèbres.

« Je suis vraiment excité de voir Lenny, que je n’ai pas vu depuis très longtemps. Et nous nous sommes en quelque sorte réunis. Excité de voir Tim, qui est pratiquement mon voisin. … Ça va être une soirée vraiment amusante. «