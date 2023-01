Jana Kramer présente son nouveau petit ami Allan Russell avec une jolie photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Jana Kramer a un nouveau beau ! L’actrice, 39 ans, a partagé qu’elle était dans une nouvelle relation avec la star du football écossais Allan Russel, 42, dans un post Instagram le samedi 28 janvier. Jana a partagé une jolie photo d’Allan enroulant ses bras autour d’elle lors d’un voyage au centre-ville de Nashville, et le nouveau couple avait l’air absolument ravi de la photo ensemble.

Jana avait l’air de rire alors qu’elle se blottissait contre Allan, qui avait également un énorme sourire sur son visage. Elle attrapa son bras alors qu’il la serrait dans ses bras pour une photo incroyablement mignonne. Elle était magnifique dans une veste marron, tandis que l’entraîneur du club de football de Norwich City arborait un col roulé blanc sous un manteau noir et un jean. Bien que les détails sur sa nouvelle romance soient encore rares, elle semblait impliquer qu’ils s’étaient rencontrés ou avaient commencé à sortir ensemble à Nashville. “Retour là où tout a commencé”, a-t-elle écrit dans la légende.

Les Une colline d’arbre La star a également laissé entendre qu’ils avaient peut-être fait quelques tentatives pour essayer de prendre une photo sans rire, mais qu’ils n’avaient pas pu s’en empêcher. Quoi qu’il en soit, ils semblaient tous les deux très heureux ensemble. “Aussi, c’est tellement nous… essayant de prendre une photo”, a-t-elle écrit avec un emoji riant et pleurant.

Allan est un ancien footballeur professionnel. Il a joué pour diverses équipes en Écosse, en Angleterre et aux États-Unis de 1997 à 2014. Après avoir pris sa retraite, il a commencé à entraîner et il est actuellement l’entraîneur des coups de pied arrêtés du club de football de Norwich City.

La nouvelle romance avec Allan survient près de neuf mois après la relation précédente de Jana avec l’entraîneur Ian Schinelli a pris fin en avril 2022, par Personnes. Avant de sortir avec Ian, Jana a déjà été mariée trois fois, son mariage le plus récent étant avec un ancien joueur de la NFL. Michel Caussin. Le couple s’est marié en mai 2015, mais s’est séparé après six ans en avril 2021. Le divorce a été finalisé en juillet 2021. Les ex partagent deux enfants. Jolie Rae, 7, et Jacques Joseph, 4. Après la finalisation de sa séparation d’avec Michael, elle sortait également brièvement avec le quart-arrière des Bears de Chicago geai coutelier de septembre 2021 jusqu’en octobre.

