Jana Kramer est enceinte après des fiançailles surprises après s’être séparée de son ex-mari infidèle

Jana Kramer a annoncé jeudi qu’elle attendait un bébé avec son fiancé, l’ancien footballeur Allan Russell.

Kramer, 39 ans, a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram avec une photo d’elle et de Russell, 42 ans, tenant un test de grossesse.

« Nous vous avons caché un autre secret (je vous promets que c’est la dernière annonce… au moins pour un petit moment) mais je suis enceinte !!!! » le chanteur country posté.

JANA KRAMER DIT QU’ELLE EST ENGAGÉE APRÈS 6 MOIS DE RENCONTRE SUITE À LA SÉPARATION DE L’EX MARI TRICHEUR

« Au-delà de la bénédiction et de la gratitude que ce bébé fasse partie de notre histoire. Je n’aurais jamais pensé revoir le mot enceinte sur un test, mais reconnaissant à @clearblue de l’avoir rendu aussi clair que jamais. »

L’animatrice du podcast « Whine Down » a admis qu’elle « ne pensait pas que cela se reproduirait un jour » dans une nouvelle interview franche.

« J’ai traversé beaucoup de choses, donc ça a été une très belle chose », a déclaré Kramer à People.

« Je laisse tout pénétrer. C’est tout ce que je voulais et plus encore. Allan était si gentil. Il m’a écrit ce petit post-it disant : « Tu mérites une fin heureuse. » »

JANA KRAMER RÉVÈLE QU’ELLE A TROUVÉ « L’AMOUR » APRÈS QUE L’EX-MARI AIT TROMPÉ AVEC PLUSIEURS FEMMES

La nouvelle de Kramer élargissant sa famille survient deux semaines seulement après qu’elle a annoncé qu’elle était fiancée à Russell. Il lui a proposé après six mois et demi de fréquentation.

L’auteur de « The Next Chapter » partage également deux enfants avec l’ancien footballeur professionnel et ex-mari Mike Caussin – Jolie, 7 ans, et Jace, 4 ans. Russell a également un fils de 16 ans.

Kramer a déclaré que sa fille Jolie était ravie d’avoir un petit frère ou une petite sœur dans la famille.

Elle a fait part de ses inquiétudes à l’idée d’avoir 40 ans en décembre et a déclaré qu’elle avait « littéralement un mois » pour essayer d’avoir un bébé avec son fiancé.

« J’ai fait des fausses couches, donc je ne savais même pas si c’était possible. Je me dis, oui, ce serait beau pour nous de créer quelque chose parce que j’aime cet homme », a poursuivi Kramer.

« Ce serait la doublure argentée de tout ce qui s’est passé, mais j’étais toujours un peu déprimée parce que je ne savais pas si j’étais capable de porter à nouveau une grossesse », a-t-elle avoué.

L’interprète de « I Got the Boy » s’est confiée sur les difficultés qu’elle a rencontrées lors de ses précédentes grossesses.

JANA KRAMER SE SENT ENFIN « RESPECTÉE » DANS UNE NOUVELLE RELATION APRÈS NFL PRO EX TRICHÉE AVEC PLUSIEURS FEMMES

« J’étais malade avec Jolie et j’avais une hyperemesis gravidarum avec Jace. J’ai été malade avec celui-ci mais pas aussi malade que les deux derniers », a-t-elle déclaré au média.

« Au début de cette grossesse, je saignais beaucoup. C’était effrayant, et je suis allée chez le médecin en disant : ‘J’ai fait une fausse couche.’ En fait, j’ai eu une grosse hémorragie, donc ils devraient me surveiller, ce qui a été plutôt génial parce que j’ai tellement vu le bébé. Tout va bien maintenant, Dieu merci.

L’ancienne de « One Tree Hill » a déclaré que son fiancé volait entre l’Angleterre et Nashville, Tennessee, pour faire fonctionner leur relation à distance puisqu’il venait du Royaume-Uni

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kramer a finalisé son divorce avec son ex-mari Caussin en juillet 2021 et avait précédemment affirmé qu’il l’avait trompée avec plus de 13 femmes au cours de leur mariage de près de six ans.

Elle a admis sur « Red Table Talk » qu’elle « était devenue vraiment folle » pendant leur divorce.