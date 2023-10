Jana Kramer, enceinte, hospitalisée pour une infection bactérienne des reins : « Je n’arrivais pas à supporter la douleur »

Jana Kramer est sur la voie du rétablissement après qu’une infection effrayante l’ait conduite à l’hôpital. L’actrice est également enceinte de sept mois.

Après avoir assuré aux fans que son bébé était en bonne santé, Kramer a expliqué qu’elle et son fiancé Allan Russell s’étaient embarqués en vacances avant la naissance du jeune, lorsque les choses ont mal tourné. « Eh bien. Notre babymoon ne s’est pas déroulé comme prévu », a écrit Kramer, 39 ans, sur Instagram dans un message en deux parties. « Mais certaines leçons ont été apprises. »

L’actrice a expliqué qu’elle souffrait de maux de dos depuis plusieurs semaines, mais a continué à l’ignorer.

JANA KRAMER STARS AVEC LE NOUVEAU FIANCÉ APRÈS DE MULTIPLES AFFAIRES NATURÉES AVANT LE MARIAGE

« Souvent (les mamans en particulier) se contentent d’effacer la douleur parce que nous sommes les dernières à prendre soin d’elles-mêmes. Quand j’ai posté sur mon mal de dos il y a une semaine, je venais de l’attribuer à la grossesse et je n’en ai pas parlé aux médecins parce que Les maux de dos sont « normaux », donc « ne sois pas une mauviette », c’est ce que je pensais », a-t-elle admis.

L’ancienne star de « One Tree Hill » dit avoir reçu un DM (message direct) d’une femme qui l’avertissait que sa douleur pourrait indiquer un problème avec ses reins, mais encore une fois, Kramer a décidé d’aller de l’avant et de monter à bord de son avion pour la Floride avec Russell. .

« Quand nous avons atterri, je ne pouvais plus supporter la douleur et j’ai commencé à me sentir encore plus malade, alors nous sommes allés à l’hôpital. Pour faire court, c’était une grave infection bactérienne qui a pénétré dans les reins. Cela a entraîné un séjour de 2 jours. à l’hôpital et aux antibiotiques parce que je l’ai laissé passer là où j’aurais dû », a-t-elle expliqué.

Dans le message, Kramer a partagé des photos de sa chambre d’hôpital où elle était connectée à une intraveineuse.

« Alors. Leçon, » continua-t-elle. « Écoutez votre (sic) corps. Vous (sic) n’êtes pas un bébé et ne dérangez pas les gens. Si vous (sic) avez mal, parlez-en à votre (sic) médecin. Laisser les choses trop longtemps ou ne pas prendre soin de vous lorsque vous (sic) ) ne pas se sentir bien peut devenir très grave. Merci également à cet homme incroyable à qui j’ai supplié d’aller dormir dans le magnifique hôtel qu’il nous avait réservé, mais qui a plutôt dormi sur un fauteuil gigogne », a-t-elle déclaré, remerciant Russell.

« Conseil… Trouvez-vous (sic) un homme qui ne vous fait pas (sic) vous sentir mal ou ne vous laissez pas (sic) à vos côtés lorsque vous (sic) ne vous sentez pas bien. Bravo aux infirmières de l’hôpital du Bon Samaritain dans l’Ouest. paume. Vous étiez tous les plus gentils », a-t-elle conclu.

Dans un article séparé, Kramer a partagé des photos de ses vacances, bien que brèves. « Les avantages de ne pas se sentir bien en Floride… cette vision », a-t-elle écrit. « Même si ce n’était qu’une journée pour en profiter, nous avons profité de chaque minute. »

Il y a quelques semaines à peine, Kramer a informé Fox News Digital de sa grossesse.

« La grossesse a été, vous savez, des hauts et des bas », a expliqué Kramer. « Il y a eu quelques frayeurs au début… avec les pertes que j’ai subies dans le passé. Je n’étais pas sûr… si bébé allait bien. Il y a eu des choses, mais encore une fois, ça a été génial. Et je reste plutôt positive et très reconnaissante », a-t-elle déclaré.

Kramer a été transparente sur ses précédentes luttes contre l’infertilité, ayant eu deux grossesses chimiques et trois fausses couches. Elle partage deux enfants Jolie, 7 ans, et Jace, 4 ans, avec son ex-mari Mike Caussin.

Un représentant de Kramer n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.