Jana Kramer dit qu’elle est fiancée après 6 mois de relation après sa séparation avec son ex-mari infidèle

Jana Kramer a annoncé jeudi qu’elle était fiancée à l’ancien footballeur Allan Russell après seulement six mois et demi de relation.

Après avoir taquiné qu’elle « avait quelques choses dont je n’avais pas parlé », elle a annoncé que Russell, 42 ans, lui avait proposé.

« Il m’a emmené avec les enfants – nous avons eu des gens pendant la journée – comme une petite fête à la piscine, un été. Et il m’a emmené avec les enfants, il a dit que c’était une belle nuit, allons nous promener. » dit-elle sur son podcast « Whine Down ».

Elle a dit qu’ils se sont dirigés vers sa nouvelle maison du Tennessee, qui devrait être achevée en août, et se sont assis sur les marches du porche.

JANA KRAMER SE SENT ENFIN « RESPECTÉE » DANS UNE NOUVELLE RELATION APRÈS NFL PRO EX TRICHÉE AVEC PLUSIEURS FEMMES

« C’était une très belle nuit et moi et les enfants étions tous… regardant la vue parce que la vue est, je veux dire, tout simplement magnifique », a expliqué la star de la country, 39 ans.

Russell a ensuite dit son nom et la prochaine chose qu’elle a su, c’était qu’il était sur un genou.

« Et Jolie a juste commencé à sauter de haut en bas », a déclaré Kramer à propos de sa fille de 7 ans qu’elle partage avec son ex-mari Mike Caussin. L’ancien couple partage également son fils Jace, 4 ans.

« C’était comme la chose la plus mignonne qui soit. C’est comme si elle savait ce qui se passait » avant que Russell ne dise quoi que ce soit, a poursuivi Kramer. « Elle a commencé à sauter de haut en bas, puis elle m’a dit : « Tu vas te marier ! » Et puis il a dit – je me suis en quelque sorte évanoui à ce moment-là. Il a dit certaines choses … et puis nous avons tous les deux commencé à pleurer.

L’interprète de « I Got the Boy » a déclaré que la proposition était « très sentimentale » parce qu’ils étaient sur son nouveau porche « et un nouveau départ, et c’était bien ».

« C’était parfait », a-t-elle ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kramer a déclaré que Caussin aimait Russell et lui avait déjà demandé si elle pensait qu’ils se fianceraient.

Et même si elle n’avait pas de calendrier pour leurs fiançailles avant que cela ne se produise, elle savait « c’est ma personne. Je lui fais confiance, il n’y a aucune anxiété attachée à cela. »

Jolie a également fini par dire à Caussin qu’elle était fiancée pendant que la fillette de 7 ans était en Facetiming avec son père.

« Il est comme » Ahh, c’est bien « », a déclaré Kramer. « J’aurais aimé lui dire, mais je ne veux pas non plus que Jolie ait à cacher des secrets à son père. »

Les deux se sont ensuite parlé en privé et Caussin lui a dit « Je suis vraiment content pour toi et Allan est un gars formidable. »

Elle a dit qu’elle s’était mise à pleurer « parce qu’il a dit: » De toutes les personnes, tu mérites d’avoir quelqu’un qui t’aime et te respecte et tu le mérites. Il est comme, ‘Après tout ce que je t’ai fait subir, tu mérites ça plus que quiconque.’ Ça signifiait tellement pour moi qu’il ait dit ça. »

L’année dernière, Kramer a déclaré que Caussin, dont elle a divorcé en 2021, l’avait trompée avec plus de 13 femmes au cours de leur mariage de six ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kramer a déclaré qu’elle et Russell n’étaient pas « pressés » et qu’ils se marieraient probablement dans les deux prochaines années.