Jana Kramer dit que Chris Evans l’a fantôme après un incident “embarrassant” dans la salle de bain: “Plus jamais entendu parler de lui”

Jana Kramer fait un voyage dans le passé et se souvient d’un rendez-vous “embarrassant” qu’elle a eu avec Chris Evans.

Kramer, 38 ans, a détaillé la rencontre avec la star de Marvel, 41 ans, lors de l’épisode de lundi de son podcast “Whine Down”.

L’actrice de “One Tree Hill” a expliqué qu’elle connaissait “assez bien” Evans dans le passé.

“Honnêtement, je ne me souviens pas comment nous nous sommes rencontrés … c’était avant, évidemment, bien avant Instagram. … Il venait de faire, comme, le film de Scarlett Johansson”, a partagé Kramer à propos de la renommée croissante d’Evans. “Il était, comme, le mignon idole.”

Tout en expliquant qu’elle avait eu “quelques rendez-vous” avec Evans, elle a partagé un moment mémorable, dont celui qu’elle a dit, était sa “dernière interaction” avec l’acteur.

JANA KRAMER PASSE LA PREMIÈRE ACTION DE GRÂCE SANS ENFANTS APRÈS LE DIVORCE : « MON CŒUR ME FAIT BLESSURE »

“À ce jour, je suis en quelque sorte mortifiée. … Comme, c’est tellement embarrassant”, a-t-elle admis. “Il m’a appelé et il a invité certains de ses amis de Boston. Alors, je suis allé chez lui … et ça allait être une soirée pyjama. Et il avait tous ses amis là-bas. Nous traînions tous, ça était un moment amusant.”

À un moment de la nuit, Kramer a dit à Evans qu’elle était “un peu endormie” avant de se coucher.

“J’ai mangé des asperges ce soir-là. Alors, je suis allé aux toilettes et il m’a immédiatement poursuivi”, a expliqué Kramer.

L’ACTEUR CHRIS EVANS NOMMÉ L’HOMME LE PLUS SEXY DU VIVANT PAR LE MAGAZINE PEOPLE

“Et c’est donc la dernière interaction dont je me souviens, c’est qu’il est allé aux toilettes après que je sois allé aux toilettes avec du pipi d’asperges et que je n’ai plus jamais entendu parler de lui.”

Kramer a partagé que le couple “ne s’est pas lié cette nuit-là” et elle a exécuté “la marche de la honte des asperges hors de sa maison”.

“Je n’ai plus jamais entendu parler de lui”, a-t-elle déclaré avant de dire qu’Evans était un “super embrasseur”.

Kramer a ensuite épousé Mike Caussin en 2015. Le couple partage sa fille Jolie, 6 ans, et son fils Jace, 3 ans. En avril 2021, Kramer a demandé le divorce qui a été finalisé l’année suivante.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En juillet, Evans a partagé qu’il était “concentré au laser” pour trouver un partenaire.

“La réponse serait que peut-être [I’m] concentré au laser sur la recherche d’un partenaire, vous savez, quelqu’un avec qui vous voulez vivre “, a déclaré Evans à Shondaland.” Peut-être qu’il s’agit d’essayer de trouver quelqu’un avec qui vous cherchez à passer votre vie. Oui, alors c’est peut-être ça.”

La star de “Avengers : Infinity War” a également expliqué à quel point il est difficile de trouver l’amour dans le monde d’aujourd’hui, en particulier à Hollywood.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je veux dire, écoutez – j’aime ce que je fais. C’est génial; je m’y consacre entièrement. Mais en termes de – même cette industrie est pleine de poches de doute, d’hésitation et de recalibrage en termes d’essayer vraiment de trouver quelqu’un qui vous pouvez vraiment vous y consacrer entièrement”, a déclaré Evans.

Evans a été lié à quelques femmes avec lesquelles il a travaillé dans le passé, notamment l’actrice comique Jenny Slate. Selon certaines rumeurs, il aurait également eu des relations avec Jessica Biel, Minka Kelly et plus récemment Selena Gomez.