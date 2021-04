Jana Kramer a demandé le divorce de Mike Caussin après six ans de mariage.

La star de la musique country s’est rendue sur son Instagram mercredi pour aborder la scission, révélant qu’elle essayait de «donner un sens à une réalité que je ne voulais jamais croire qu’elle pourrait à nouveau être possible».

« Je vous ai combattu », a écrit Kramer, 37 ans. « J’ai beaucoup aimé. J’ai pardonné. J’ai fait le travail. J’ai donné tout ce que j’ai, et maintenant je n’ai plus rien à donner. »

Bien que Kramer ait déclaré qu’elle croyait toujours « de tout cœur au mariage, à l’amour et à la reconstruction », elle a ajouté qu’elle « ne peut plus se battre ».

«Il est temps de guérir», a-t-elle poursuivi. « Merci pour tout l’amour, le cœur et le soutien que vous avez combattus à bien des égards dans ce voyage à mes côtés, et je vous en suis reconnaissant. Je vous encouragerai toujours à continuer le bon combat, mais vous ne pouvez pas vous battre. seul. «

USA TODAY a contacté les représentants de Kramer pour obtenir de plus amples commentaires.

Kramer et Caussin se sont mariés en 2015 et partagent deux enfants: Jolie, 5 ans, et Jace, 2 ans. L’ancien joueur de la NFL, âgé de 34 ans, a des antécédents d’infidélité; en 2016, le couple s’est séparé après qu’il ait été révélé que Caussin avait trompé Kramer. Les deux se sont réconciliés plus tard et ont dit qu’ils travaillaient sur leur mariage.

En septembre 2020, le couple a publié ensemble un livre intitulé «Le bon combat: vouloir partir, choisir de rester et la pratique puissante pour aimer fidèlement». Selon sa description sur Amazon, le livre raconte comment Kramer et Caussin « ont décidé d’honorer leur amour éternel en le combattant et en restant ensemble, racontés des deux côtés ». Dans le livre, le couple propose des leçons que les lecteurs peuvent utiliser « pour donner et recevoir un amour durable », ajoute la description.

Contributeur: Rasha Ali