Jana Kramer clarifie l’incident “embarrassant” de la salle de bain au domicile de Chris Evans: “Nous avons juste arrêté de parler”

Jana Kramer clarifie son incident gênant dans la salle de bain chez Chris Evans il y a des années. La chanteuse, qui a d’abord dit qu’elle “n’avait plus jamais” entendu parler de lui, a partagé mardi que le couple “avait juste cessé de parler”.

“Tout d’abord, il ne m’a pas fantôme”, a déclaré Kramer à la caméra dans son histoire Instagram. Le commentaire survient un jour après qu’elle a partagé sur son podcast qu’elle “n’avait plus jamais” entendu parler de la star de Marvel après un voyage dans “la salle de bain avec du pipi d’asperges”.

“Nous avons simplement arrêté de parler et ce n’était pas à cause de cela”, a-t-elle déclaré mardi. “Comme, je disais juste un moment embarrassant. Pouvons-nous tous rire de nous-mêmes?”

Dans une légende de son histoire, elle a écrit: “Je ne peux pas avec les ramassages de presse”, avec un emoji riant. “Nous avons tous une histoire embarrassante. Et non, il ne m’a pas repoussé à cause de ça.”

Elle a répété: “Comme, tellement idiot. Non, il ne m’a pas fantôme. Nous avons juste arrêté de parler.”

Lundi, la chanteuse country a expliqué qu’elle avait eu quelques rendez-vous avec Evans et qu’elle était allée chez lui avec certains de ses autres amis pour une soirée pyjama sans rendez-vous.

Elle a dit qu’elle utilisait la salle de bain avant d’aller se coucher et que l’acteur de “Captain America” ​​y était entré immédiatement après elle.

“J’ai mangé des asperges ce soir-là. Alors, je suis allé aux toilettes et il m’a immédiatement poursuivi”, a expliqué Kramer.

“Et c’est donc la dernière interaction dont je me souviens, c’est qu’il est allé aux toilettes après que je sois allé aux toilettes avec du pipi d’asperges et que je n’ai plus jamais entendu parler de lui”, a-t-elle déclaré sur le podcast.