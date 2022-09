Vijay Deverakonda est un nom très populaire à travers le pays. Ses films comme Arjun Reddy et Geetha Govindam ont fait de lui l’acteur le plus désirable. Il est devenu une star pan-indienne, cependant, son premier film pan-indien Ligre ne pouvait pas faire des merveilles au box-office. Liger réalisé par Puri Jagannadh On s’attendait à ce qu’il soit parmi les plus grands succès de cette année, mais il s’est avéré être exactement le contraire. Plus tard, des rapports ont révélé que le prochain film de Vijay Deverakonda, Jana Gana Mana avec Puri Jagannadh, avait été mis de côté. Aujourd’hui, l’acteur a donné sa première réaction.

Vijay Deverakonda sur Jana Gana Mana

Aux prix SIIMA 2022, Vijay Deverakonda a interagi avec les médias et il a été interrogé sur ses autres projets. L’acteur s’est abstenu de faire des commentaires à ce sujet et a plutôt déclaré qu’il était à l’événement pour profiter des performances et féliciter tous les gagnants. L’acteur avait l’air pimpant dans un costume de velours noir brodé. Il était plein d’énergie lors de l’événement car il a même aimé danser avec Ranveer Singh sur scène. Liger a également joué Ananya Panday et Mike Tyson. On espérait que le film fracasserait les records au box-office, mais le bouche à oreille négatif a simplement conduit à l’échec du film. Maintenant, Jana Gana Mana a été mise de côté et les rapports suggèrent que les réalisateurs du film ont subi une perte d’environ Rs 8-10 crore. La scène d’entrée de Vijay Deverakonda aurait été tournée et quelques autres scènes auraient également été mises en conserve.

Sur le plan du travail, Vijay Deverakonda a ensuite Kushi dans son chat. Il partagera l’espace d’écran avec nul autre que Samantha Ruth Prabhu dans celui-ci. Les fans sont déjà ravis de voir leur chimie sur grand écran. Si l’on en croit les rapports, le beau gosse a également signé le réalisateur d’Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali, Mohana Krishna Indraganti.