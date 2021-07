JANA Duggar a été « aperçue avec son petit ami, Stephen Wissmann, dans le Nebraska ».

Les dernières nouvelles de son statut relationnel surviennent après son émission familiale Comptant sur a été annulé.

Jana Duggar aurait été aperçue avec son petit ami, Stephen Wissmann[/caption]

Selon le blogueur sans boule de cristal, Jana, 31 ans, a été vu avec Stephen en train de passer du temps ensemble lors d’un événement le 4 juillet à Seward.

Elle a rapporté: «Les Wissmann étaient là en train de jouer. Jana a été vue en train de marcher autour de l’événement avec Stephen.

Jana semblait porter une simple robe bleue et des lunettes de soleil en un clin d’œil, alors qu’elle se tenait à côté du pilote Stephen.

Il était à son tour vêtu d’un t-shirt et d’un short avec des baskets blanches.

Ce n’est pas la première fois que Jana est liée à Stephen[/caption]

On pense que le couple a passé du temps ensemble lors d’un événement à Seward, Nebraska[/caption]

Ils prenaient du temps pendant que la famille Wissman se produisait sur scène[/caption]

Jana est souvent étiqueté Cendrillon Duggar par les fans, car elle est la sœur aînée célibataire de Jim Bob et Michèle‘s 19 enfants.

Il y a quelques semaines à peine, les fans de Duggar ont trouvé un indice suggérant que Jana pourrait déjà être fiancée à son petit ami après avoir repéré une page Instagram nouvellement créée.

Une nouvelle page Instagram a été créée sous le nom « Jana M Wissman », qui a ensuite été repartagée pour Reddit par un suiveur suspect.

D’autres ont convenu que la page pourrait potentiellement être la star de la réalité réservant le nom d’utilisateur pour l’après-mariage.

Les fans ont récemment suggéré que Jana était engagée pour piloter Stephen[/caption]

La star de télé-réalité est le membre célibataire le plus âgé de la famille Duggar[/caption]

Jana est liée au pilote de 27 ans depuis qu’ils ont passé Noël ensemble et partagé une escapade au Texas.

Alors qu’en avril, les fans ont spéculé qu’ils s’étaient réunis pour un spectacle aérien en Floride lorsque la star de TLC a visité l’événement aux côtés de son frère John et de sa femme.

La dernière observation de Jana et de son beau mec survient une semaine après que The Sun a révélé en exclusivité que Counting On avait été annulé après près de six ans.

Une source a déclaré au Sun: « La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh. »

L’initié a poursuivi: « Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

Elle est la fille du couple conservateur Jim-Bob et Michelle[/caption]

Leur émission, Counting On, a été annulée à la suite de l’arrestation de son frère Josh[/caption]





« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.

La source a conclu: « L’affaire a mis le spectacle sous un si mauvais jour, et bien que ce soit une honte pour ceux qui ont travaillé dur dessus, et l’argent dépensé, il n’y a vraiment aucun moyen d’avancer. »

Les fans avaient a lancé une pétition pour boycotter Counting On quand les détails horribles du frère de Jana arrestation de pédopornographie a émergé.

Josh, 33, avait plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.