Jan Vertonghen s’en prend à son coéquipier belge Kevin De Bruyne après une défaite humiliante contre le Maroc

Le Maroc a réalisé une performance fougueuse pour étourdir la Belgique, deuxième du classement, lors de son match du Groupe F dimanche. L’équipe de Walid Regragui a fait preuve d’une détermination inébranlable pour vaincre la Belgique 2-0. La Belgique a terminé troisième de la Coupe du monde 2018 et a été présentée comme l’un des meilleurs prétendants pour soulever le trophée. Cependant, la “Golden Generation” des talents belges envisage désormais une sortie anticipée après l’improbable défaite contre le Maroc.

Jan Vertonghen n’a pas mâché ses mots suite à la défaite humiliante de son équipe. Vertonghen a même semblé s’en prendre à son coéquipier belge Kevin De Bruyne.

S’adressant aux médias après le match, Vertonghen a déclaré : « Au final, nous avons encaissé deux buts identiques sur coup de pied arrêté, deux fois au premier poteau. Des balles qui ne devraient jamais rentrer. La première fois on s’en est sorti, la deuxième non plus. Il y a tellement de choses qui me traversent l’esprit en ce moment, des choses que je ne devrais pas dire en plein air. Je ne pense pas que nous nous soyons créé des occasions. Où est-ce que ça s’est mal passé ? On attaque probablement aussi mal parce qu’on est trop vieux, ça doit être ça maintenant, sûrement ?” Les commentaires de Vertonghen suggèrent que tout ne va pas bien dans le camp belge.

Ses remarques semblent être une fouille subtile des commentaires déroutants de De Bruyne qu’il a faits avant le match contre le Maroc. Dans une interview, le milieu de terrain de Manchester City avait minimisé les chances de son équipe à la Coupe du monde et déclaré que son équipe était “trop ​​​​vieille” pour soulever la coupe tant convoitée.

« Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders”, a déclaré De Bruyne au Guardian.

Le Maroc a réussi à repousser l’équipe étoilée de Belgique pendant la majorité du match de dimanche. Les Lions de l’Atlas ont ensuite pris les devants grâce au coup franc précis du remplaçant Abdelhamid Sabiri à la 73e minute. La malheureuse équipe belge n’a pas pu empêcher le Maroc d’inscrire un autre but alors que Zakaria Aboukhlal a trouvé le fond du filet dans le temps additionnel. Le Maroc est désormais le favori pour accéder aux huitièmes de finale puisque son dernier match de groupe est contre le Canada. En attendant, seule une performance spéciale contre la Croatie peut sauver la Belgique de l’élimination.

