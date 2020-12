La Cour suprême slovaque a alourdi la peine de prison d’un ancien soldat reconnu coupable du meurtre d’un journaliste d’investigation et de sa fiancée.

Jan Kuciak et Martina Kusnirova ont été abattus en février 2018 à leur domicile de Velka Maca, à l’est de Bratislava.

En avril, un tribunal slovaque inférieur a condamné Miroslav Marcek à 23 ans de prison pour les meurtres contractuels. Mais mercredi, la Cour suprême de Slovaquie a porté la peine à 25 ans.

Marcek avait plaidé coupable de la fusillade mortelle, mais la défense et le parquet avaient fait appel de la peine de prison initiale. Le verdict de la Cour suprême de mercredi ne peut faire l’objet d’un appel.

« La Cour suprême (…) a annulé la décision du tribunal pénal spécialisé dans la partie de la peine relative à la peine et s’est prononcée en imposant au total 25 ans d’emprisonnement à l’accusé Miroslav M. », a déclaré un porte-parole à Euronews.

« La chambre de recours a rejeté le recours des appelants comme non fondé. Il n’y a pas d’autre recours ordinaire contre cette décision de la Cour suprême. »

En septembre, un tribunal slovaque a acquitté l’homme d’affaires Marian Kočner, accusé d’avoir organisé les meurtres, et l’un de ses coaccusés, Alena Zsuzsová, d’être impliqués dans les meurtres.

Les procureurs ont fait appel des verdicts mais la Cour suprême n’a pas encore statué.

Deux autres accusés ont été condamnés pour les meurtres. Tomáš Szabó, accusé d’être sur les lieux du meurtre et de conduire le véhicule d’évasion, a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Un autre suspect, qui avait agi comme intermédiaire, a accepté de coopérer avec les procureurs en échange d’une peine moins sévère et a été condamné à 15 ans de prison en décembre.

Jan Kuciak enquêtait sur les relations commerciales de Kočner ainsi que sur les liens présumés entre la mafia italienne et le gouvernement slovaque.

Les meurtres ont provoqué d’importantes manifestations de rue et une crise politique qui a conduit à l’effondrement du gouvernement de coalition et au limogeage du chef de la police nationale.

Pavol Szalai, ancien journaliste slovaque et chef du bureau UE / Balkans à Reporters sans frontières, a déclaré à Euronews en septembre que les meurtres avaient « déclenché une renaissance de la société civile ».

« Le meurtre de Jan Kuciak a façonné une nouvelle génération de Slovaques, la façon dont ils voient la démocratie et comment, selon eux, elle doit être protégée. »